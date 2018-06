Torino, un attaccante verso il Parma

Arrivato a Torino nel luglio 2016, Lucas Boyè non è mai riuscito a imporsi con la maglia granata, vestita quarantasette volte, e potrebbe tornare lasciare la Mole per tornare in prestito.

A gennaio è stato girato a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Celta Vigo ma dopo ventisette gare e nessun gol, la società spagnola ha deciso di rispedirlo da Cairo.

Nelle ultime ore, però, sembra essersi fatto avanti il Parma che avrebbe espresso la volontà di ingaggiare il classe 1996 in prestito, così da completare il suo processo di crescita.

28-06-2018