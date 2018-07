Torino, un brasiliano nel mirino

Il Torino non vuole farsi cogliere impreparato e data la pista sempre più difficoltosa che porta a Verissimo, Cairo avrebbe messo nel mirino Gleison Bremer.

Classe 1997, il brasiliano in forza all'Atletico Mineiro ha disputato tredici gare questa stagione siglando una rete ed ha un contratto in scadenza nel 2022.

La sua valutazione si aggira intorno ai due milioni di euro ma il contratto ancora lungo e la giovane età del giocatore potrebbero far lievitare il prezzo.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 12:10