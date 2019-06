Torino, un play arriva dalla Virtus Bologna.

La Reale Mutua Basket Torino ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2019/2020 con Alessandro Cappelletti, il playmaker arriva sotto la Mole dopo un anno alla Virtus Bologna. Umbro classe 1995, cresce nel settore giovanile della Mens Sana Siena, con cui nella stagione 2013/14 esordisce nella massima serie. Il biennio successivo lo passa in Piemonte, disputando due campionati importanti con la Paffoni Omegna in Lega 2, conquistando anche la convocazione agli Europei U20.

Nel 2016 il ritorno a Siena, dopo un’ottima partenza viene fermato in novembre da un infortunio nella gara con Rieti. Nella scorsa stagione firma con la Virtus Bologna, scendendo in campo 16 volte in LBA e 13 nella Basketball Champions League vinta dalla squadra felsinea.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 17:56