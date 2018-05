Torino, Valdifiori rifiuta un ritorno all'Empoli

Mirko Valdifiori non è mai riuscito a far vedere le proprie qualità con la maglia del Torino e la società granata ha deciso di metterlo sul mercato in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Il centrocampista centrale ex Napoli ha diversi estimatori e nelle scorse settimane al presidente Urbano Cairo è arrivata un‘offerta ufficiale del neopromosso Empoli.

Secondo quanto riporta Toro.it, Valdifiori ha declinato l’offerta per i suoi dubbi sul progetto della società toscana.

Il classe 1986 è seguito, anche, da Cagliari e Bologna, ma, per il momento, non sono previste offerte ufficiali.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 20:40