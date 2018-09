Torino-Var, Petrachi sbotta ancora

Quarta partita di campionato e seconda sfuriata contro gli arbitri per la dirigenza del Torino. Dopo il debutto con la Roma, macchiato da un gol annullato e un rigore non concesso, a Udine i granata recriminano per la rete non convalidata nei primi minuti di gioco a Berenguer.

A farsi portavoce della rabbia di squadra e società è ancora il direttore sportivo Petrachi ai microfoni di 'Sky Sport': “Abbiamo fatto una bella partita, dominando, vorrei essere qui per parlare di questo e invece ogni volta è la stessa cosa. Io sono pro-Var, ogni volta che guardo una partita in cui non viene usata mi sorprendo, ma se c’è e non viene applicata non serve a nulla. Io mi domando perché l’arbitro abbia dovuto fermare l’azione quando il pallone colpito da Berenguer stava entrando: lascia giocare, poi eventualmente si va a verificare”.

“L’anno scorso la stessa cosa, alla prima giornata contro il Bologna un episodio simile, mi chiedo il perché di tutto questo” ha concluso Petrachi.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 17:55