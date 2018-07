Torino-Verissimo, si aspetta il Santos

Il Torino si è spinto fino a 10 milioni di euro, fra parte fissa e variabile, per arrivare al terzino del Santos, Lucas Verissimo.

Il club granata, come riporta Il Corriere di Torino, ha accontentato le richieste iniziali dei brasiliani, che però non hanno ancora dato il via libera all’operazione e sperano di avere da Lione e Marsiglia offerte più alte.

La società di Urbano Cairo ha, però, perso la pazienza e pretende una risposta definitiva entro la giornata di lunedì.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 10:45