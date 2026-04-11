Torino-Verona, moviola: l’Hellas affonda, non basta l’aiuto del Var. Con D’Aversa è un altro Toro

La prova dell’arbitro bergamasco Kevin Bonacina all’Olimpico Grande Torino nell’anticipo della 32 esima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Poco brillante in stagione Kevin Bonacina ha avuto un bel po’ di lavoro in Torino-Verona. Non sono mancate le proteste, con il Var decisivo sugli episodi chiave. Vediamo cosa è successo.

Toro-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare il gol di Simeone (che da ex non esulta) al 6′: c’era qualche dubbio su un possibile fallo del bomber ma dopo un check del Var la rete viene convalidata. Al 21′ contrasto tra Nelsson e Che Adams con il difensore scaligero che da terra sbilancia con un braccio lo scozzese. Per l’arbitro non c’è fallo.

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Al 25′ ammonito Ismajli (che era diffidato e salterà la prossima partita) per un fallo su Gagliardini, poco dopo giallo anche per per Edmundsson, che stende Vlasic. Al 38′ segna il Verona con Bowie tra le proteste granata per un possibile fallo su Ismaijli, che va giù dopo una trattenuta ma per l’arbitro è un contrasto di gioco e il Var non interviene. Al 46’ ammonito Frese che ferma fallosamente Vlasic al limite dell’area.

Il gol annullato

Regolare al 50’ il gol di Casadei non così al 55’ il colpo di testa vincente di Chè Adams: c’era infatti qualche dubbio sulla posizione di Simeone, che ha dato il la all’azione, che sembrava in fuorigioco e il Var conferma l’irregolarità: gol annullato. Al 65’ ammonito Oyegoke per fallo su Casadei. Al 95′ ammonito anche Valentini. Finale convulso e dopo 5′ di recupero finisce col successo del Torino che con D’Aversa ha cambiato marcia ed ora è a 39 punti, mentre l’Hellas resta ultima assieme al Pisa.

Chi è l’arbitro Bonacina

Kevin Bonacina, classe ’93, la scelta per Torino-Verona, ha debuttato in serie A due anni fa in Empoli-Torino. Il fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023 ma il suo arbitraggio ha fatto letteralmente imbufalire i tifosi rossoneri ed è approdato perfino in Parlamento. Nella passata stagione aveva arbitrato anche in coppa Italia Milan-Sassuolo. In questa stagione aveva diretto 8 gare di A, l’ultima in Sassuolo-Bologna.

I precedenti tra le due squadre

Su 23 incontri disputati prevale il pareggio, il Torino ha vinto 9 volte e l’Hellas Verona FC 3 volte.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Pistarelli con Manganiello IV uomo, Marini al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ismajli, Edmundsson, Frese, Oyegoke, Valentini.