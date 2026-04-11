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CALCIO SERIE A

Torino-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Torino-Verona di Serie A 2025-26, 32a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

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Redazione

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Torino e Verona si sfidano sabato 11 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 32a giornata di Serie A. Granata in solida metà classifica: 12° posto con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte; 35 gol fatti, 53 subiti). Scaligeri invischiati nella lotta salvezza: 19° posto a 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi, 19 sconfitte; 22 gol segnati, 53 incassati). Incrocio caldo: per il Verona è quasi uno scontro salvezza, per il Torino occasione per blindare la tranquillità.


Probabili formazioni di Torino-Verona

Verso un Torino pragmatico: senza Zapata, Aboukhlal e Savva, si va verso la conferma di Paleari e del 3-4-1-2 con Vlasic alle spalle di Simeone e Adams; sulle corsie opzione Pedersen e Obrador, in mezzo dovrebbero agire Prati e Gineitis. Il Verona perde per squalifica Suslov e conta gli infortuni di Serdar e Bella-Kotchap: in un 3-5-2 di sostanza, Montipò tra i pali, dietro blocco con Nelsson al comando; a destra potrebbe toccare a Belghali, a sinistra a Bradaric, in mediana coppia di rottura Akpa AkproGagliardini e qualità di Bernede. Davanti, corsa e profondità con Bowie e Orban.

  • Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.
  • Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban.

Gli indisponibili di Torino-Verona

Il Torino arriva con un tridente acciaccato: fuori Zapata (coscia) e ancora ai box Aboukhlal e Savva (ginocchio). Nel Verona pesa la squalifica di Suslov, mentre in infermeria restano Serdar (lesione del legamento crociato anteriore) e Bella-Kotchap (infortunio muscolare alla coscia). Margini di recupero ridotti alla vigilia, probabili conferme per i sostituti.

  • Torino – Infortunati: Zapata (infortunio alla coscia), Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
  • Verona – Infortunati: Serdar (lesione del legamento crociato anteriore), Bella-Kotchap (problema al bicipite femorale). Squalificati: Suslov (espulsione, un turno).

Le ultime partite giocate

Torino in crescita soprattutto in casa, con gol e ritmo; in trasferta alterna acuti e scivoloni. Verona in affanno: poche reti e una serie di ko che hanno complicato la corsa salvezza. Momentum dalla parte dei granata, ma gara da non dare per scontata.

Squadra Vittorie (ultime 5) Pareggi Sconfitte
Torino 3 0 2
Verona 1 0 4
  • Torino

Torino–Lazio 2-0; Napoli–Torino 2-1; Torino–Parma 4-1; Milan–Torino 3-2; Pisa–Torino 0-1.

  • Verona

Verona–Napoli 1-2; Bologna–Verona 1-2; Verona–Genoa 0-2; Atalanta–Verona 1-0; Verona–Fiorentina 0-1.

L’arbitro di Torino-Verona

Dirige Bonacina, assistenti Yoshikawa e Pistarelli, IV Manganiello, VAR Marini, AVAR Meraviglia. Nella Serie A 2025/26 Kevin Bonacina ha arbitrato 8 gare: 1 rigore assegnato, 26 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti; circa 3,7 cartellini a partita e 7 falli per cartellino.

Informazioni interessanti sul match

Storia recente favorevole al Torino, che nell’ultimo ciclo di sfide ha saputo imporre ritmo e concretezza, infliggendo al Verona una lunga astinenza di vittorie. All’andata finì 3-0 per i granata e il trend casalingo dice bene: negli ultimi due match all’Olimpico sono arrivati sei gol fatti e uno solo incassato. Dall’altra parte gli scaligeri faticano a sbloccarsi, specie nel finale: solo un gol segnato nell’ultimo quarto d’ora in tutto il campionato. Occhi su Vlasic, tra i migliori in A per occasioni create palla al piede, e su Simeone, a caccia di continuità e di un traguardo personale tondo nelle reti interne. Il Verona si affida alla fisicità di Nelsson e alla spinta di Belghali, cercando incisività in avanti da Orban e Bowie, fin qui generosi ma spesso poco premiati. Il copione atteso? Torino pronto a colpire tardi, Verona chiamato a resistere e ripartire.

  • Dopo quattro pari tra 2019/20 e 2020/21, nelle nove più recenti il Torino ha messo insieme sei vittorie e tre pareggi; dopo il 3-0 dell’andata, i granata potrebbero fare doppietta stagionale come nel 2021/22.
  • Il Verona non batte il Torino da 13 gare di Serie A: striscia aperta da 7 pareggi e 6 sconfitte, a un passo dal record negativo storico (15 tra 1971 e 1979).
  • In casa granata equilibrio totale negli anni 2000: in 12 incroci, due vittorie per lato e otto pareggi, ben sette nelle ultime otto.
  • Con D’Aversa il Torino ha alternato successi e stop, ma arriva da vittoria: raramente ha infilato due exploit di fila in questa A.
  • Gli scaligeri vengono da tre ko senza segnare: il quarto di fila a secco non si vede dal marzo 2014.
  • Granata feroci all’Olimpico: due vittorie di fila (6-1 complessivo) e caccia al tris interno come a fine 2023.
  • Finale di gara decisivo: Verona ultimo per gol segnati dopo l’85’ (uno), Torino primo segmento realizzativo proprio negli ultimi 15’ (10 reti, 29% del totale).
  • Simeone, ex d’oro degli scaligeri (17 gol nel 2021/22), ha segnato nelle ultime due casalinghe: in carriera in A solo due volte è salito a tre di fila in casa.
  • Verona, tanta produzione ma poca resa: due attaccanti con 15+ tiri ancora senza gol in stagione, Sarr e Mosquera.
  • Vlasic è tra i migliori centrocampisti dei top-5 campionati per chance create in conduzione: con un’altra giocata utile eguaglierebbe il suo record personale di partecipazioni.

Le statistiche stagionali di Torino e Verona

Numeri alla mano, il Torino segna di più (35-22) e vanta una migliore precisione al tiro (49,3% contro 46,5%), mentre il Verona pressa con PPDA leggermente più aggressivo (12,8 vs 13,9). Granata più solidi nelle clean sheet (11 a 5) e più efficaci sui piazzati; possesso palla: 43,8% Torino, 40,6% Verona. Disciplinare: scaligeri più sanzionati (67 gialli, 4 rossi) dei granata (60 gialli, 1 rosso).

Focus giocatori: capocannonieri Simeone (8) per il Torino e Orban (7) per il Verona. Migliori assist-man: Vlasic (3) tra i granata e Santana do Nascimento (5) tra gli scaligeri. Più ammoniti: Vlasic (7) e Gagliardini (8). Cartellini rossi: Ilkhan (1) per il Toro; Sarr e Suslov (1) per l’Hellas. Clean sheet portieri: Paleari 8 (più 3 per Israel) e Montipò 4 (più 1 per Perilli).

Torino Verona
Partite giocate 31 31
Vittorie 10 3
Pareggi 6 9
Sconfitte 15 19
Gol fatti 35 22
Gol subiti 53 53
Possesso palla (%) 43,8 40,6
Tiri totali 270 254
Tiri nello specchio 133 118
Precisione tiro (%) 49,3 46,5
Clean sheet 11 5
PPDA 13,9 12,8
Cartellini gialli 60 67
Cartellini rossi 1 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Torino-Verona?

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Torino-Verona?

Allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Chi è l’arbitro di Torino-Verona?

L’arbitro è Kevin Bonacina, assistenti Yoshikawa e Pistarelli; IV Manganiello; VAR Marini; AVAR Meraviglia.

Torino-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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