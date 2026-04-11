Torino-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Torino e Verona si sfidano sabato 11 aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 32a giornata di Serie A. Granata in solida metà classifica: 12° posto con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte; 35 gol fatti, 53 subiti). Scaligeri invischiati nella lotta salvezza: 19° posto a 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi, 19 sconfitte; 22 gol segnati, 53 incassati). Incrocio caldo: per il Verona è quasi uno scontro salvezza, per il Torino occasione per blindare la tranquillità.
- Probabili formazioni di Torino-Verona
- Gli indisponibili di Torino-Verona
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Torino-Verona
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Torino e Verona
Probabili formazioni di Torino-Verona
Verso un Torino pragmatico: senza Zapata, Aboukhlal e Savva, si va verso la conferma di Paleari e del 3-4-1-2 con Vlasic alle spalle di Simeone e Adams; sulle corsie opzione Pedersen e Obrador, in mezzo dovrebbero agire Prati e Gineitis. Il Verona perde per squalifica Suslov e conta gli infortuni di Serdar e Bella-Kotchap: in un 3-5-2 di sostanza, Montipò tra i pali, dietro blocco con Nelsson al comando; a destra potrebbe toccare a Belghali, a sinistra a Bradaric, in mediana coppia di rottura Akpa Akpro–Gagliardini e qualità di Bernede. Davanti, corsa e profondità con Bowie e Orban.
- Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.
- Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban.
Gli indisponibili di Torino-Verona
Il Torino arriva con un tridente acciaccato: fuori Zapata (coscia) e ancora ai box Aboukhlal e Savva (ginocchio). Nel Verona pesa la squalifica di Suslov, mentre in infermeria restano Serdar (lesione del legamento crociato anteriore) e Bella-Kotchap (infortunio muscolare alla coscia). Margini di recupero ridotti alla vigilia, probabili conferme per i sostituti.
- Torino – Infortunati: Zapata (infortunio alla coscia), Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
- Verona – Infortunati: Serdar (lesione del legamento crociato anteriore), Bella-Kotchap (problema al bicipite femorale). Squalificati: Suslov (espulsione, un turno).
Le ultime partite giocate
Torino in crescita soprattutto in casa, con gol e ritmo; in trasferta alterna acuti e scivoloni. Verona in affanno: poche reti e una serie di ko che hanno complicato la corsa salvezza. Momentum dalla parte dei granata, ma gara da non dare per scontata.
|Squadra
|Vittorie (ultime 5)
|Pareggi
|Sconfitte
|Torino
|3
|0
|2
|Verona
|1
|0
|4
- Torino
Torino–Lazio 2-0; Napoli–Torino 2-1; Torino–Parma 4-1; Milan–Torino 3-2; Pisa–Torino 0-1.
- Verona
Verona–Napoli 1-2; Bologna–Verona 1-2; Verona–Genoa 0-2; Atalanta–Verona 1-0; Verona–Fiorentina 0-1.
L’arbitro di Torino-Verona
Dirige Bonacina, assistenti Yoshikawa e Pistarelli, IV Manganiello, VAR Marini, AVAR Meraviglia. Nella Serie A 2025/26 Kevin Bonacina ha arbitrato 8 gare: 1 rigore assegnato, 26 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti; circa 3,7 cartellini a partita e 7 falli per cartellino.
Informazioni interessanti sul match
Storia recente favorevole al Torino, che nell’ultimo ciclo di sfide ha saputo imporre ritmo e concretezza, infliggendo al Verona una lunga astinenza di vittorie. All’andata finì 3-0 per i granata e il trend casalingo dice bene: negli ultimi due match all’Olimpico sono arrivati sei gol fatti e uno solo incassato. Dall’altra parte gli scaligeri faticano a sbloccarsi, specie nel finale: solo un gol segnato nell’ultimo quarto d’ora in tutto il campionato. Occhi su Vlasic, tra i migliori in A per occasioni create palla al piede, e su Simeone, a caccia di continuità e di un traguardo personale tondo nelle reti interne. Il Verona si affida alla fisicità di Nelsson e alla spinta di Belghali, cercando incisività in avanti da Orban e Bowie, fin qui generosi ma spesso poco premiati. Il copione atteso? Torino pronto a colpire tardi, Verona chiamato a resistere e ripartire.
- Dopo quattro pari tra 2019/20 e 2020/21, nelle nove più recenti il Torino ha messo insieme sei vittorie e tre pareggi; dopo il 3-0 dell’andata, i granata potrebbero fare doppietta stagionale come nel 2021/22.
- Il Verona non batte il Torino da 13 gare di Serie A: striscia aperta da 7 pareggi e 6 sconfitte, a un passo dal record negativo storico (15 tra 1971 e 1979).
- In casa granata equilibrio totale negli anni 2000: in 12 incroci, due vittorie per lato e otto pareggi, ben sette nelle ultime otto.
- Con D’Aversa il Torino ha alternato successi e stop, ma arriva da vittoria: raramente ha infilato due exploit di fila in questa A.
- Gli scaligeri vengono da tre ko senza segnare: il quarto di fila a secco non si vede dal marzo 2014.
- Granata feroci all’Olimpico: due vittorie di fila (6-1 complessivo) e caccia al tris interno come a fine 2023.
- Finale di gara decisivo: Verona ultimo per gol segnati dopo l’85’ (uno), Torino primo segmento realizzativo proprio negli ultimi 15’ (10 reti, 29% del totale).
- Simeone, ex d’oro degli scaligeri (17 gol nel 2021/22), ha segnato nelle ultime due casalinghe: in carriera in A solo due volte è salito a tre di fila in casa.
- Verona, tanta produzione ma poca resa: due attaccanti con 15+ tiri ancora senza gol in stagione, Sarr e Mosquera.
- Vlasic è tra i migliori centrocampisti dei top-5 campionati per chance create in conduzione: con un’altra giocata utile eguaglierebbe il suo record personale di partecipazioni.
Le statistiche stagionali di Torino e Verona
Numeri alla mano, il Torino segna di più (35-22) e vanta una migliore precisione al tiro (49,3% contro 46,5%), mentre il Verona pressa con PPDA leggermente più aggressivo (12,8 vs 13,9). Granata più solidi nelle clean sheet (11 a 5) e più efficaci sui piazzati; possesso palla: 43,8% Torino, 40,6% Verona. Disciplinare: scaligeri più sanzionati (67 gialli, 4 rossi) dei granata (60 gialli, 1 rosso).
Focus giocatori: capocannonieri Simeone (8) per il Torino e Orban (7) per il Verona. Migliori assist-man: Vlasic (3) tra i granata e Santana do Nascimento (5) tra gli scaligeri. Più ammoniti: Vlasic (7) e Gagliardini (8). Cartellini rossi: Ilkhan (1) per il Toro; Sarr e Suslov (1) per l’Hellas. Clean sheet portieri: Paleari 8 (più 3 per Israel) e Montipò 4 (più 1 per Perilli).
|Torino
|Verona
|Partite giocate
|31
|31
|Vittorie
|10
|3
|Pareggi
|6
|9
|Sconfitte
|15
|19
|Gol fatti
|35
|22
|Gol subiti
|53
|53
|Possesso palla (%)
|43,8
|40,6
|Tiri totali
|270
|254
|Tiri nello specchio
|133
|118
|Precisione tiro (%)
|49,3
|46,5
|Clean sheet
|11
|5
|PPDA
|13,9
|12,8
|Cartellini gialli
|60
|67
|Cartellini rossi
|1
|4
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Torino-Verona?
-
Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Torino-Verona?
-
Allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
- Chi è l’arbitro di Torino-Verona?
-
L’arbitro è Kevin Bonacina, assistenti Yoshikawa e Pistarelli; IV Manganiello; VAR Marini; AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.