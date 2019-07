Torino-Viviano: conferme in Portogallo

Arrivano conferme dal Portogallo sull'interesse del Torino per Emiliano Viviano. I granata hanno individuato l'ex Sampdoria come vice Sirigu e stanno accelerando le trattative con lo Sporting di Lisbona per riportarlo in Italia.

Secondo quanto riporta A Bola i lusitani chiedono 2 milioni di euro, mentre il Toro si ferma a uno. Viviano, che ha giocato nella Spal in prestito negli ultimi 6 mesi, ha un contratto valido fino a giugno 2020.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 14:39