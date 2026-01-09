Il giocatore vive una fase delicata, solo uscire da questo pantano potrebbe risollevare le quotazioni per la Nazionale e invertire la tendenza dopo tanta panchina

Davide Frattesi appartiene alla categoria filosofica di giocatori tuttocampisti, dotati dell’intelligenza tattica di interpreti estensivi del proprio ruolo che consente di inserirlo, collocarlo ovunque su quella linea. Eppure stenta a trovare il suo spazio, in un’Inter che a prescindere dall’allenatore, prima Inzaghi oggi Chivu, lo esibisce con una parsimonia eccessiva preferendo soluzioni e equilibri che Frattesi dovrebbe rompere altrimenti, suo malgrado. Ma il suo ruolo, dunque, quale sarebbe? Come e quanto può rimanere ai margini senza contemplare alternative degne, come la Juventus o la Premier o addirittura la Turchia, estremizzando (non troppo)?

Frattesi ancora ai margini dell’Inter

I tormenti di Frattesi si accrescono con i rumors che si susseguono nella sequenza di eventi, offerte e sondaggi che hanno, di volta in volta, quale interlocutore la Juventus, meta preferenziale per via di quel Luciano Spalletti, ex ct azzurro il quale ha nutrito e alimentato quell’autostima senza mancare mai la convocazione per un centrocampista offensiva che si è fatto trovare pronto, operativo all’occorrenza pur non salvando la Nazionale dagli spareggi. Da solo, almeno.

A Torino la cifra che Beppe Marotta, presidente ma estremo e attento coadiutore nell’ambito delle trattative, non pare adeguata e proporzionata. Ma l’Inter non è mai stata una bottega a buon mercato, soprattutto considerate le premesse che avevano portato Frattesi a scegliere proprio questa squadra, questa società quando all’epoca aveva avuto occasione di ponderare la sua scelta.

La proposta del Galatasaray

Ancora adesso si scopre attore non protagonista, nonostante le premesse all’indomani dell’intervento subito in estate. E con la riapertura della sessione invernale c’è di nuovo da interrogarsi, e valutare, la proposta avanzata dal Galatasaray nei riguardi del club nerazzurro, che ha fatto il prezzo del suo cartellino: 35 milioni.

Il Gala vuole rispondere all’acquisto di Guendouzi da parte del Fenerbahce con un nome altrettanto blasonato, proponendo all’Inter il prestito oneroso da 5 milioni con opzione di riscatto a 30, ma poi la trattativa si è arenata sul diritto/obbligo secondo il tecnico Okan Buruk la priorità del club è un centrocampista più difensivo, meno propenso al gol.

L’inserimento del Nottingham Forest

In Turchia tanti ex hanno trovato la loro dimensione, ma la soluzione non scalda Frattesi che sta riflettendo senza entusiasmi anche – a quel che sembra – alla pur lusinghiera offerta del Nottingham Forest che, in verità, si è fermata per ora al sondaggio. Dai contatti possono nascere altri incontri di interessi e non vanno sottovalutati in questi contesti.

Aspettando Spalletti e la Juventus

L’attesa logora, l’indecisione anche soprattutto se fomentata dall’altalena delle occasioni perdute; la Juventus non sarebbe nella condizione di rilanciare rispetto alle rivali, nonostante goda del favore e della preferenza del calciatore il quale sembrerebbe preferire la Serie A, con in primis la squadra allenata dal suo mentore, per rilanciarsi.

Qualora si impuntasse (e potrebbe accadere), Frattesi preferirebbe aspettare per ottenere una qualche avanzata dalla Juve, ma non scarterebbe Napoli e Roma, già interessate nel 2025 e valide alternative per chiudere un capitolo della sua carriera che lo ha gettato in un limbo dal quale uscire non risulta così semplice.