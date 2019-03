Tormentone Icardi, ora parla anche la sorella di Wanda

Mauro Icardi si allena nuovamente con l’Inter, ma il caso riguardante il centravanti argentino non può ancora ritenersi risolto. Sulla vicenda ora interviene anche Zaira Nara, la sorella di Wanda, moglie e agente del calciatore, che intervistata nella trasmissione We Can Talk dell’emittente argentina Telefè ha difeso Wanda, elogiando anzi il suo lavoro di agente. “Wanda è molto brava come manager e molto rispettata – ha dichiarato la modella – In Italia le hanno appena conferito un premio molto riconosciuto (il Premio Socrate 2019 per la libertà d’espressione, ndr) che viene dato alle donne che parlano e vanno al fronte”.

RIVOLUZIONE WANDA. Quanto ai problemi con l’Inter e con i tifosi nerazzurri, per Zaira sarebbero solo una conseguenza del fatto che le trattative per il rinnovo del contratto di un calciatore famoso siano condotte stavolta da una donna. “La verità è che Wanda ha rivoluzionato l’Italia – ha spiegato Zaira -. Non è normale che in una riunione con i proprietari di un club di calcio si presenti una donna tanto giovane. Eppure lei si comporta come se facesse questo mestiere da una vita. Non ha paura”.

FAMIGLIA UNITA. E per Zaira il coraggio di Wanda non è di sicuro l’origine dei problemi di Icardi e dell’Inter. “Le società di calcio hanno forza – ha aggiunto la modella argentina – son capaci di mettere da parte un giocatore per dimostrare potere, come a punirlo per aver chiesto più soldi. Ma se Mauro non gioca non è per colpa di Wanda”. “Le decisioni le prendono insieme, lei non fa nulla per il contratto che lui non voglia”, ha concluso Zaira, ribadendo il saldo legame tra l’ex capitano dell’Inter e Wanda.

SPORTEVAI | 25-03-2019 09:54