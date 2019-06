Torna Benatia? Un dettaglio fa sognare i tifosi della Juve

La voce di mercato è forte, ripresa da più testate. Benatia potrebbe fare ritorno alla Juve, pochi mesi dopo il suo clamoroso – e probabilmente affrettato – addio per divergenze con Allegri, nel bel mezzo di una stagione fitta di impegni e pochi giorni prima che alcuni big del reparto difensivo andassero incontro a infortuni più o meno gravi. I rumors che vorrebbero il marocchino di nuovo in orbita bianconera fanno discutere, tanto è vero che l’hashtag #Benatia è tra i top trend su Twitter nelle ultime ore.

Fan divisi – Non tutti sono entusiasti a proposito del suo ritorno. “Avrebbe senso al posto di Caceres, ma per sostituire Barzagli ci vuole un top assoluto”, sottolinea Biagio. “Rimanesse dov’è in mezzo ai cammelli. Professionalità 0 e poi già abbiamo ripreso Bonucci sicchè errare è umano ma perseverare anche no eh”, sottolinea senza fronzoli Mirko. “Con tutto il rispetto per Benatia ma adesso che vuole da noi? Voglio solo il ritorno di Paul Pogba, grazie”, si lascia andare invece una tifosa sognatrice, Floriana.

Il dettaglio – Sono molti, però, a sottolineare una coincidenza. Già, proprio quella. “Da chi è stato già allenato Benatia?”, chiede Marco alludendo all’allenatore che tutti gli juventini vorrebbero in panchina la prossima stagione. “Non ricordo, ma Benatia non l’aveva voluto lui al Bayern???”, si interroga pensieroso Rocco. Proprio così: nell’estate 2014 fu proprio “lui” a chiedere ai dirigenti bavaresi di acquistarlo, al prezzo di un ingente investimento. “Benatia giocava nel Bayern con Guardiola, quindi…” osserva Giuseppe. E su quei puntini sospensivi si aggrappano i tifosi bianconeri che immaginano, sperano, vogliono credere al fatto che il ritorno del difensore marocchino non possa ridursi a un semplice ritorno di fiamma.

SPORTEVAI | 07-06-2019 12:39