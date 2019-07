Torna d'attualità Matteo Darmian

Matteo Darmian sembrava destinato a tornare in Italia. Prima l'Inter e poi la Juventus sembravano pronte ad affondare il colpo per il laterale. Che però è rimasto in Inghilterra. E non è andato neanche al Napoli, che pareva interessato al suo ingaggio.

Il Manchester United non lo ritiene incedibile e i nerazzurri sono pronti per andare alla carica: non si parlerà soltanto di Romelu Lukaku la prossima settimana nell'incontro tra i dirigenti delle due società.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 06-07-2019 10:30