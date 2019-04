Torna la Champions, Juve a caccia di gol: c'è un escluso eccellente

Torna la Champions League, tornaCristiano Ronaldo: la Juventus ad Amsterdam deve confermare il suo ruolo da favorita nel massimo torneo europeo contro il sorprendente Ajax di Ten Hag, reduce dalla clamorosa vittoria contro il Real Madrid campione d'Europa. Memore della sconfitta contro l'Atletico a Madrid, la Vecchia Signora dovrà scendere in campo con un atteggiamento diverso rispetto alla sfida del Wanda Metropoliano e Allegri lo ha assicurato: "Sarà una gara completamente diversa. L'errore che facemmo allora fu di uscire dalla partita dopo la traversa di Griezmann: ci convincemmo che il pericolo era ormai scampato. Non possiamo pensare di nuovo di uscire dal campo senza far gol e di ribaltarla a Torino, ma dobbiamo mettere le basi per passare il turno".

Ovvero, fare gol. Prerogativa di Cristiano Ronaldo, che contro i Lancieri ha segnato 7 reti nelle ultime 4 partite di Champions League giocate. A coadiuvarlo dovranno essere Bernardeschi e Mandzukic, fresco di rinnovo, mentre si accomoderà ancora una volta in panchina (non è una novità nei big match) Paulo Dybala, che potrebbe essere scavalcato nelle gerarchie anche da Moise Kean, anche lui scalpitante.

Probabile il 4-3-3 con De Sciglio, Bonucci, Rugani e Alex Sandro in difesa. Mancherà l'infortunato capitan Chiellini, che con l'Atletico era stato gladiatorio, e Allegri punta tutto su Rugani: "È uno dei giovani migliori che abbiamo in Italia e quindi è uno dei migliori in Europa". A centrocampo Pjanic verrà affiancato da Bentancur e Matuidi, non ci sarà un altro degli elementi chiave della vittoria sulla squadra di Simeone, Emre Can, che spera di rientrare per la gara di ritorno.

Nell'Ajax confermato il 4-3-3 di Ten Hag con Onana in porta. Tagliafico e Veltman sulle corsie esterne, Blind e De Ligt al centro della difesa. A centrocampo Schöne, Van de Beek e il recuperato De Jong. Tadic al centro dell'attacco, con Neres e Ziyech sulle corsie esterne.

Ajax-Juventus, ore 21

AJAX (4-3-3): Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman; Van de Beek, Schöne, De Jong; Neres, Tadić, Ziyech.

A disposizione: Varela, Blind, Sinkgrave, Huntelaar, Labyad, Dolberg, de Wit.

Allenatore: Erik Ten Hag

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Perin, Khedira, Dybala, Barzagli, Douglas Costa, Cancelo, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri

SPORTAL.IT | 10-04-2019 07:34