Tornano in campo Cristiano Ronaldo e la Spagna

Grande attesa per il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo, che dopo la tripletta contro la Spagna all’esordio mondiale vuole ripetersi contro il Marocco, sconfitto al debutto dall’Iran, a sorpresa in testa al Girone di B dopo la prima giornata. Tra i lusitani questa volta ci sarà il milanista André Silva dal primo minuto. “Cristiano Ronaldo? Il nostro non è uno sport individuale, come il tennis. E nemmeno come l’atletica leggera, dove si gareggia per battere i vari record. Siamo in un Mondiale di calcio. Abbiamo molto rispetto della squadra del Marocco: domani non sarà facile. Gli undici titolari dovranno entrare in campo pronti a dare tutto. Dobbiamo vincere”, così il ct Ramos.

Nell’altra partita del girone, alle 20, la Spagna cerca la prima vittoria contro l’Iran: Hierro confermerà la formazione schierata contro il Portogallo, con Diego Costa supportato da Isco, Iniesta e Silva. “Dobbiamo dimenticare l’esibizione contro il Portogallo, altrimenti rischiamo. L’Iran? Conosciamo bene le capacità del ct Queiroz, ha fatto un lavoro fantastico negli ultimi sette anni: ha per le mani una squadra solida, che si sa adattare e ha segnato 37 gol nelle ultime 19 partite”, ha spiegato il ct della Spagna.

Girone B: Iran 3, Portogallo, Spagna 1, Marocco 0.

Portogallo-Marocco (Ore 14)

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Joao Moutinho; Bernardo Silva, André Silva, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.. All. Santos

Marocco (3-4-3): Munir; Hakimi, Benatia, Saiss; Harit, El Ahmadi, Ziyech, Boussoufa; Belhanda, Kaabi, S. Amrabat. All. Renard

Iran-Spagna (Ore 20)

Iran (4-5-1): Beiranvand; Haji Safi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian; Shojaei, Ebrahimi, Ansarifard, Amiri, Jahanbakhsh; Azmoun. C.T. Carlos Queiroz.

Spagna (4-2-3-1): De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Isco, Iniesta, David Silva; Diego Costa. C.T. Fernando Hierro.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 08:55