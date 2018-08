Toro da battaglia, si punta al doppio colpo

Il Torino è tornato a mettere gli occhi su Olivier Ntcham, francese di origini camerunesi di 22 anni esploso al Genoa e ora al Celtic. Secondo quanto riporta la Stampa, il ds Petrachi avrebbe effettuato un sondaggio per l'ex rossoblu, che da tempo è un pallino del club granata per la sua forza fisica e la sua corsa.

Due nomi nuovi anche per la fascia: in attesa che si sblocchi la situazione con il Wba per Gibbs, il Torino sta valutando anche i profili di Ola Aina, 21 anni, terzino destro inglese di origini nigeriane, di proprietà del Chelsea ma reduce da una stagione in prestito all'Hull City, e di un altro esterno dei Blues, Kurt Zouma, lo scorso anno allo Stoke City.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 09:45