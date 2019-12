Toro in emergenza, Mazzarri ne perde un altro

C’è apprensione in casa granata alla vigilia della sfida fra il Torino e la Fiorentina, in programma allo stadio “Olimpico Grande Torino” domenica alle 15. Walter Mazzarri, già alle prese con il caso legato a Simone Zaza (sempre più vicino all’addio), deve fare i conti con un’altra assenza dell’ultimo minuto: il centrocampista Sasa Lukic, infatti, si è procurato una contusione al ginocchio sinistro, e sarà dunque indisponibile per la sfida contro i viola.

Il nome di Lukic va ad aggiungersi così all’elenco già nutrito di indisponibili per infortunio, che comprende anche Lyanco, Iago Falque, Millico e soprattutto Belotti. Contro la Fiorentina, inoltre, sarà assente anche Edera, squalificato per il cartellino rosso ricevuto contro il Genoa.

SPORTAL.IT | 07-12-2019 09:45