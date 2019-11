Toro Rosso, incredibile podio con Gasly

La Toro Rosso si gode un podio incredibile con Pierre Gasly. "Il primo podio in F1 è un momento che non dimenticherò mai. E' un momento davvero speciale, non so neanche cosa dire. Sono talmente emozionato e ottenere questo risultato con questi ragazzi, la Toro Rosso, che mi hanno dato una macchina fantastica da quando sono tornato è fantastico", sono le parole del pilota francese.

"Sono grato a Toro Rosso e Honda per la macchina che mi hanno dato. Tante volte sul podio, in altre categorie. Sono emozioni che non dimentichi mai. Ho continuato a crederci fino alla fine. Ho visto che c’era tanta battaglia e ho provato a spingere il più possibile. L’occasione ci è arrivata alla fine. E’ stata una grandissima conclusione di gara. Ho cercato di tenere la posizione fino alla fine, ho pregato che il motore Honda mi desse tutto quello che aveva. Abbiamo fatto grandissimi progressi, senza quelli non sarebbe stato possibile questo risultato. Sono davvero contentissimo, non so proprio cosa dire".

SPORTAL.IT | 17-11-2019 20:36