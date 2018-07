Toro-Zaza agli sgoccioli: la richiesta del Valencia

Simone Zaza sempre più vicino al Torino. Secondo quanto riporta Tuttosport, la trattativa sarebbe in fase avanzata: il giocatore ha già detto sì ai granata, e il Valencia per l'attaccante chiede 16 milioni di euro, pagabili in due anni.

A sbloccare definitivamente l'affare sarerebbe il trasferimento di Mario Balotelli al Marsiglia (anche se nelle ultime ore si è fatto avanti il Parma): l'addio di SuperMario libererebbe il posto per Niang, pronto a volare a Nizza. Intanto stanno per arrivare proposte molto interessanti anche per Iago Falque, che è finito nel mirino del Tottenham, dove lo spagnolo militò con scarsi risultati nel 2012/2013.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 11:20