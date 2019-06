Toronto in paradiso: vince il titolo NBA

Per la prima volta nella loro storia, i Toronto Raptors conquistano l’anello NBA. Avanti 3-2 nella serie, Leonard e compagni riescono ad imporsi alla Oracle Arena (114-110 il finale), chiudendo i conti. Decisivi Siakam (26 punti) e VanVleet (26 punti)

Golden State, senza l’infortunato Durant, vede così sfumare la chance di conquistare il terzo titolo consecutivo. Non basta un Thompson da 30 punti. Non riesce ad incidere come avrebbe voluto Curry (21 punti).

SPORTAL.IT | 14-06-2019 07:18