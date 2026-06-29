Mercoledì 1 luglio a Eisenstadt, nella tappa del World Continental Tour, riecco il velocista milanese nei 200: ci sarà anche Marcell, reduce dall'ottima prova a Parigi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il calvario di Filippo Tortu sembra finalmente al capolinea. Mercoledì 1 luglio il velocista milanese torna alle gare in occasione della tappa austriaca del World Continental Tour a Eisenstadt. Era dallo scorso 31 gennaio che Tortu mancava dalle scene, da quando riportò la lesione al tendine del semitendinoso durante un appuntamento indoor a Magglingen, in Svizzera. Filippo finì ko nel corso di una prova sui 60 metri: praticamente cinque mesi più tardi, rieccolo nella vicina Austria. Con lui l’altro simbolo dello sprint azzurro, a cui – nel bene e nel male – sembra indiscutibilmente legato: Marcell Jacobs.

Tortu e Jacobs a Eisenstadt: legame indissolubile

Stavolta la spy story, le polemiche e i successivi chiarimenti non c’entrano: la presenza simultanea di Marcell e Filippo a Eisenstadt è figlia soltanto di una coincidenza. Tortu si metterà alla prova sui 200, la distanza a lui più congeniale, in quello che è a tutti gli effetti il suo debutto stagionale all’aperto. Per Jacobs, reduce dall’ottima prova in Diamond League a Parigi, quando ha chiuso al terzo posto con un confortante 9”96, appuntamento sui 100 metri. Per entrambi, l’obiettivo è fornire una buona impressione. Di sicuro nel meeting austriaco, che rientra nel livello silver, trzo circuito al mondo per importanza, avranno tempo e modo per scambiare qualche parola.

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Il ritorno di Filippo Tortu 5 mesi dopo l’infortunio

“Sono molto contento di tornare in campo dopo un lungo periodo di riabilitazione“, le parole di Tortu riportate dall’Ansa. “Mi sento finalmente pronto. Non vedo l’ora di testare la mia condizione e di iniziare questa stagione“. Quattro i mesi trascorsi dallo sprinter di origini sarde tra palestra e piscina. Un lavoro ferreo, costante e rigoroso che sembra aver dato i frutti sperati. Confortante l’esito degli ultimi test, che ha determinato il via libera per l’appuntamento di Eisenstadt. Tortu, peraltro, dovrà provare a entrare in condizione in fretta: il tempo stringe, dal 10 al 16 agosto sarà tempo di Europei a Birmingham.

La staffetta 4×100 azzurra punta in alto coi suoi big

Col ritorno di Filippo Tortu riprendono quota anche le ambizioni della staffetta 4×100 azzurra, frustata dagli ultimi risultati poco edificanti. L’Italia, campione olimpica a Tokyo proprio grazie alle straordinarie prestazioni di Tortu e Jacobs, potrebbe ritrovare smalto e vigore con la presenza delle sue punte di diamante. Il meeting di Eisenstadt darà le prime risposte a proposito di Tortu, mentre Jacobs sembra già avviato verso il top della condizione. Entrambi potrebbero ritrovarsi al meglio in terra britannica a metà agosto, in quello che è senza dubbio l’appuntamento clou dell’anno.