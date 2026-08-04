Tortu rinuncia agli Europei: punterà tutto sui Giochi del Mediterraneo. Out anche Zenoni e Simonelli. Tamberi in dubbio

A pochi giorni dal via degli Europei di Birmingham, l'Italia perde tre pedine importanti: Filippo Tortu, Marta Zenoni e Lorenzo Simonelli hanno annunciato il forfait. Ma Pippo sarà al via a Tarano

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È la giornata dei ritiri eccellenti in casa Italia: a Birmingham, dove lunedì prossimo scatteranno gli Europei, la nazionale azzurra dovrà fare a meno di tre pedine importanti come Filippo Tortu, Marta Zenoni e Lorenzo Ndele Simonelli. Sperando che la lista degli assenti si fermi a questi nomi: anche Gianmarco Tamberi non ha ancora sciolto la riserva sulla partecipazione o meno alla competizione continentale, mentre i tre che hanno già reso nota la loro decisione hanno provato anche a spiegare il motivo che l’ha portati a saltare l’appuntamento più atteso dell’estate.

Tortu punta tutto sui Giochi del Mediterraneo

Che Tortu potesse decidere di non prendere parte alla spedizione in terra d’Albione lo si era capito già nei giorni scorsi, quando il velocista sardo si era comunque presentato regolarmente al raduno degli staffettisti, fortemente voluto dal DT La Torre, nonostante lamentasse un’elongazione rimediata in allenamento.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“A seguito delle valutazioni effettuate in questi giorni in raduno, abbiamo considerato – di comune accordo con lo staff della Federazione – di non prendere parte agli Europei”, si legge nella nota con la quale Filippo ha annunciato il forfait. “È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l’attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l’onore di essere portabandiera”.

Il mirino di Tortu si sposta dunque due settimane più in là: dal 22 agosto a Taranto scatterà la rassegna nella quale proprio l’atleta delle Fiamme Gialle, assieme a Irma Testa, sarà il portabandiera italiano nella cerimonia inaugurale. E dove spera di cogliere quell’acuto che sin qui in stagione è sempre venuto meno, tra un problema fisico e l’altro.

Zenoni e Simonelli, gli infortuni non danno tregua

Marta Zenoni era una delle azzurre più attese nella gara dei 1.500 metri, ma a sua volta s’è vista costretta a rinunciare per via di un problema al tendine che la tormenta da inizio anni. “Purtroppo questo infortunio ha reso la strada d’avvicinamento alle competizioni in salita, costringendomi a cancellare gli impegni di inizio giugno. Ho esordito soltanto pochi giorni fa, ma nonostante tutti i tentativi fatti per provare a salvare il salvabile, assieme al mio staff abbiamo deciso che la cosa migliore era dare la priorità al recupero completo dall’infortunio, rinunciando alla convocazione”.

E poco dopo anche Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica nei 110 ostacoli, su Instagram ha annunciato di non poter prendere parte alla rassegna britannica. “Fino all’ultimo ho provato a gareggiare. In questi mesi ho cercato di gestire il problema, andando avanti con le terapie. Alla fine però la scelta più sensata è fermarmi per dedicare il tempo necessario al recupero. Non è la decisione che avrei voluto prendere, ma è quella giusta per tornare al top”.