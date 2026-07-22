Tortu salta gli Assoluti per infortunio, Europei a forte rischio: incognita staffetta, chi correrà con Jacobs?

Continua la stagione da incubo di Filippo Tortu, che dopo essere tornato in pista questo luglio in seguito all’infortunio accusato in inverno è costretto nuovamente a fermarsi, dovendo rinunciare così a prendere parte ai Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Firenze tra il 25 e il 26 luglio e mettendo seriamente a rischio la sua presenza anche agli Europei di Birmingham in programma tra il 10 e il 16 agosto. Una brutta notizia anche in ottica staffetta azzurra.
- Il comunicato sull’infortunio di Tortu
- Stagione da dimenticare per Tortu
- Incognita staffetta, chi correrà con Jacobs?
Il comunicato sull’infortunio di Tortu
Un nuovo infortunio accusato in allenamento impedirà a Tortu di prendere parte agli Assoluti di Firenze. Questo il comunicato ufficiale, nel quale però non è stato specificato quale sia il problema fisico che ha colpito il velocista azzurro ne l’entità, che verrà valutata dopo esami specifici: “Filippo Tortu non prenderà parte alla gara in programma domenica 26 luglio ai Campionati Italiani Individuali Assoluti su Pista di Firenze, a causa di un nuovo infortunio sofferto durante l’allenamento di ieri. Filippo si sottoporrà a esami specifici nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio. Questo nuovo stop comprometterà la sua presenza alla gara di domenica”.
Stagione da dimenticare per Tortu
Questo infortunio è solo l’ultima nota storta di una stagione da dimenticare per Tortu, condizionato all’inizio dell’anno da un altro problema fisico che lo aveva obbligato a rimanere a lungo ai box, con Filippo che era riuscito a fare il suo ritorno alle competizioni solamente a inizio luglio. Un ritorno in pista però avaro di soddisfazione, con il velocista italiano a Eisenstadt aveva corso i 200m con un deludente (ma più che comprensibile data la lunga assenza) 20.68, migliorato appena a Foligno, dove aveva corso la distanza in 20.64.
Incognita staffetta, chi correrà con Jacobs?
Quest’infortunio potrebbe impedire a Tortu di prendere parte anche agli attesi Europei di Birmingham in programma tra il 10 e il 16 agosto. Una brutta tegola per la nostra spedizione, anche in ottica staffetta maschile 4×100, che in Inghilterra punta a rilanciarsi dopo le non entusiasmanti World Relays (dove però mancavano quasi tutti i nomi più importanti) disputate a inizio maggio. Senza Filippo rimane ora l’incognita su chi completerà il quartetto che proverà a difendere il titolo vinto a Roma due anni fa. A guidare gli azzurri a Birmingham ci sarà un Marcell Jacobs tornato in formato Tokyo 2020 insieme a un Fausto Desalu e a un Chituru Ali convincenti nelle ultime uscite, mentre al posto di Tortu potrebbe scendere in pista Lorenzo Patta, che dovrebbe tornare in pista proprio a Firenze dopo l’infortunio accusato a marzo al bicipite femorale.