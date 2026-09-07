Immaginate di avere 25 anni, di aver giocato praticamente tutta la carriera nelle serie inferiori e di ritrovarvi, all’improvviso, convocati per il Mondiale, per di più a casa vostra. Sembra l’inizio di una favola. E, per certi versi, per Salvatore Schillaci, detto Totò, lo fu davvero. Nato a Palermo, Schillaci muove i primi passi nel calcio professionistico con il Messina, in cui passa sette stagioni contribuendo alla doppia promozione del club fino alla Serie B. Nel 1988-89 esplode definitivamente, portandosi a casa il titolo di capocannoniere della Serie B e guadagnandosi la chiamata della Juventus.
Ma è a Italia ’90 che Totò Schillaci diventa leggenda: nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la sua pazzesca storia.