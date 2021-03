Toto Wolff, annuncio su Lewis Hamilton

Il team principale della Mercedes Toto Wolff ha spiegato in conferenza stampa che le trattative per il rinnovo di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas stanno per partire: “Non stiamo dubitando né di Hamilton né di Bottas, siamo totalmente leali nei loro confronti. Ma le discussioni sui rinnovi ci saranno e stanno per iniziare, e non si prolungheranno fino a gennaio 2022”.

“Certamente non vogliamo aspettare gennaio per annunciare la formazione-piloti completa. Di solito confermiamo nel corso dell’estate e penso che nel 2021 tornerà ad accadere questo. Ma è una scelta che facciamo anche per dare tranquillità ai piloti, in modo da permetter loro di concentrarsi solo sulla pista“, sono le parole riportate da Oasport.

OMNISPORT | 27-03-2021 11:33