Toto Wolff: "Ingiusto criticare Vettel"

Il team manager della Mercedes Toto Wolff difende Sebastian Vettel dopo le critiche per l'incidente con Lewis Hamilton a Monza: "Vettel ha l'ambizione di vincere ogni volta e ha l'aggressività necessaria per farlo. Serve molto coraggio per questo", sono le parole riportate da repubblica.it.

"Invece di Sebastian, poteva essere Lewis ad avere la peggio in questo incidente. Non tutto nell'universo high-tech della Formula 1 è deciso in modo lineare e razionale. Contano anche la fortuna, la sfortuna e le coincidenze. Hamilton è comunque il miglior pilota di Formula 1 degli ultimi anni".

SPORTAL.IT | 06-09-2018 12:30