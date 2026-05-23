Volano stracci in casa Mercedes durante la Sprint Race tra Antonelli e Russell, team radio bollenti e deve intervenire Toto Wolff per placare Kimi. Che cosa è successo

Prima o poi sarebbe successo. E’ bastata una innocua Sprint Race in Canada a far scoppiare definitivamente la “battaglia” in casa Mercedes tra Antonelli e Russell novelli Rosberg ed Hamilton. Galeotto il 6° giro e quell’avventato, forse, tentativo di sorpasso di Kimi ai danni dell’inglese che lo ha sagacemente accompagnato sull’erba rovinando parte della sua gara. I team radio al veleno da parte di Andrea sono stati una conseguenza così come gli interventi da padre/padrone di Toto Wolff per calmare il 19enne che siamo sicuri ha imparato la doppia lezione.

Cosa è successo tra Antonelli e Russell al giro 6

La pace in Mercedes è finita. Dopo 5 gare il dualismo che potrebbe valere il primo titolo tra Antonelli e Russell è scoppiato. Un attacco prematuro di Antonelli a Russell al giro 6 della Sprint Race del Canada ne è stato il detonatore. Russell non ha perso la calma, ha tenuto botta in frenata, forte del cambio di direzione nella chichane. Kimi a quel punto non ha potuto evitare il lungo, finendo nell’erba e rientrando in pista superato anche da Norris.

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Kimi, errori di gioventù necessari

Ne aveva di più Antonelli rispetto a Russell. Poteva aspettare qualche giro, prendere le misure, provare l’attacco all’interno. Ma il furore dei 19 anni è difficilmente controllabile e allora giusto anche sbagliare. Ancor di più visto che accecato anche dalla rabbia Antonelli ha ripetuto l’errore, prima con un altro lungo nello stesso giro e poi nel finale di gara quando ha provato lo stesso sorpasso a Norris finendo allo stesso modo, lungo nello stesso punto. Recidivo.

I team radio di Antonelli, la scure di Toto Wolff contro Kimi

Kimi si è scagliato contro la difesa di Russell alla curva 1: “Quella è stata una manovra scorretta, ci doveva essere una penalità. Ero affiancato a lui nello specchietto retrovisore”. Nonostante i tentativi di calmarlo da parte di Peter Bonnington, Antonelli ha continuato a chiedere spiegazioni, penalità o quant’altro in radio contro il suo compagno. A quel punto Toto Wolff è dovuto intervenire: “Concentrati sulla guida, non sulle lamentele via radio!”

Quando ha tagliato il traguardo in terza posizione, Antonelli ha continuato le sue proteste via radio: “Se è così allora mi adeguo” di fatto promettendogliela a Russell alla prima occasione. E allora il team principal ha messo fine nuovamente a qualsiasi discussione: “Ne parliamo internamente, non via radio”. La voce del padrone, non è un caso che nel parco chiuso, i due piloti si siano stretti la mano. E le parole di Kimi nelle interviste siano stati più concilianti. Ma siamo sicuri non finisce qui.