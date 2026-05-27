Tottenham ai piedi di De Zerbi: pieni poteri sul mercato, Juve e Napoli tremano. Tudor umiliato, le parole del ceo

Il tecnico italiano, subentrato a Tudor, ha salvato gli Spurs ma soprattutto ha ricompattato lo spogliatoio: ecco in che modo la società ha deciso di premiarlo

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Roberto De Zerbi si è preso il Tottenham. Grazie alla salvezza conquistata all’ultima giornata di Premier League, gli Spurs possono finalmente programmare un futuro diverso, dopo due stagioni chiuse al 17esimo posto, a ridosso della zona retrocessione. Massima fiducia nel tecnico italiano, a cui saranno affidati pieni poteri per la campagna acquisti e anche un budget monstre, come confermato dal ceo Vinai Venkatesham. Che poi ha riservato parole tutt’altro che tenere all’indirizzo di Igor Tudor.

Tottenham, pieni poteri a De Zerbi: la strategia sul mercato

È stata una stagione disastrosa quella appena conclusa: tre allenatori, una salvezza strappata all’ultima giornata, ma anche la sensazione di aver finalmente individuato la guida giusta da cui ripartire. Nelle sue sette partite alla guida degli Spurs, De Zerbi è riuscito non solo a trovare risultati positivi, ma anche a ricompattare un ambiente che era diventato una vera polveriera. Tra tifosi scontenti, malumori nello spogliatoio e il caso Kinsky in Champions League durante la breve parentesi con Tudor, il rischio di un tracollo era concreto.

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Il Tottenham ha quindi scelto di affidarsi completamente all’intuito di De Zerbi per rilanciare il club: sul mercato si seguiranno le sue indicazioni. Non solo. Come annunciato da Venkatesham, la società ha deciso anche di rivedere la politica salariale “nella speranza di attrarre giocatori di alto livello”. Il ceo ha inoltre aggiunto che “sono previsti investimenti importanti. Dobbiamo rinforzare la rosa in diverse sessioni di mercato, ma questa in particolare sarà cruciale: abbiamo bisogno di esperienza, leadership e robustezza fisica per affrontare il campionato più competitivo al mondo”.

De Zerbi fa tremare Juve e Napoli

La rivoluzione Spurs sarà profonda e totale. Per questo motivo De Zerbi guarda con grande attenzione anche al mercato degli svincolati. L’ex tecnico del Sassuolo è pronto a soffiare due difensori finiti nel mirino della Juventus: Marcos Senesi e Andy Robertson, entrambi destinati a lasciare rispettivamente Bournemouth e Liverpool. Nella lista figura anche John Stones, bandiera ammainata del Manchester City.

Poi arriveranno i colpi più ambiziosi. Piace molto Antonio Vergara, talento esploso in Serie A con il Napoli, la cui stagione si è però chiusa in anticipo a causa di una lesione distrattiva alla fascia plantare del piede sinistro. Sarà difficile convincere Aurelio De Laurentiis, a meno di un’offerta irrinunciabile.

Tudor, nuova umiliazione: le parole del ceo

Calato il sipario sul campionato, la famiglia Lewis, proprietaria del club, ha pubblicato un comunicato molto duro: “Il 17esimo posto ottenuto sia nella scorsa sia in questa stagione non rispecchia il prestigio e il potenziale di questa società. Siamo profondamente delusi e condividiamo la vostra frustrazione. Tutti noi ci aspettavamo di più. Sappiamo che questo non deve mai più accadere”.

Successivamente, Venkatesham ha ammesso che la scelta Tudor al posto di Frank è stata un errore e che De Zerbi andava ingaggiato subito dopo l’addio al Marsiglia. Il tecnico croato ex Juventus ha lasciato dopo sette partite senza vittorie: “Non ha funzionato, è evidente che non ha funzionato e non credo che quest’aspetto possa essere in discussione”. Di tutt’altro tono, invece, il giudizio sull’allenatore italiano: “Ha avuto un impatto straordinario ed è un tecnico eccellente. Crediamo che pratichi il tipo di calcio che i nostri tifosi, e il pubblico in generale, desiderano vedere”.