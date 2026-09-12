Tottenham, altri guai per De Zerbi: scoppia il caso Richarlison e il suo pupillo Mudrik è già ko per due mesi

L'attaccante brasiliano ha rifiutato il trasferimento al Vasco da Gama ma rimane fuori rosa agli Spurs e minaccia azioni legali, il tecnico italiano si difende

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Con una classifica deficitaria, in piena zona retrocessione, con un bilancio avvilente e zero gol fatti in queste prime giornate (1 punto e zero gol fatti), il Tottenham ora rischia di trovarsi anche in guai giudiziari a seguito della vicenda Richarlison. L’attaccante brasiliano ha rifiutato l’offerta pluriennale del Vasco da Gama e rimane in forza agli Spurs ma fuori rosa e minaccia azioni legali.

Il pasticcio Richarlison

Roberto De Zerbi insiste sul fatto che al Tottenham non ci siano rimpianti per come è stata gestita la situazione. Il brasiliano è stato escluso dalla rosa di De Zerbi dopo aver rifiutato un trasferimento all’Everton prima della chiusura del mercato, il che ha fatto saltare la trattativa per Iliman Ndiaye. Il Vasco lo aveva contattato e lui avrebbe detto sì ma solo a patto di firmare per un anno solo, così la trattativa è tramontata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La difesa di De Zerbi

Dopo che l’affare Ndiaye è saltato, gli Spurs hanno optato per ingaggiare Mykhailo Mudryk, pupillo di De Zerbi (lo ebbe allo Shakhtar) che però si è infortunato in allenamento questa settimana e sarà indisponibile per almeno due mesi. “Mi dispiace di avere un giocatore in meno nella lista”, ha detto De Zerbi. “Richarlison è un bravo ragazzo. Ho parlato molto con lui e ho passato del tempo cercando di convincerlo a restare. Ma io conosco la verità. So cosa è successo nell’ultimo mese, negli ultimi 45 giorni e conosco il comportamento di Richarlison. Ed è chiaro. Non so spiegarlo perché non è giusto, ma mi dispiace perché avrebbe potuto essere diverso e in un modo diverso avrebbe potuto essere migliore.”

Richarlison, capocannoniere del Tottenham la scorsa stagione con 11 gol in Premier League, sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione legale per annullare gli ultimi nove mesi del suo contratto mentre per gli Spurs resta il problema del gol: nel pareggio a reti inviolate contro il Nottingham Forest la scorsa settimana non hanno neanche tirato in porta.

Il problema del gol degli Spurs

De Zerbi è comunque certo che la sua squadra abbia gol a sufficienza e ha sfidato Omar Marmoush ad assumersi una maggiore responsabilità. “Marmoush sta giocando bene. Col Nottingham ha giocato una buona partita, non una partita fantastica. Ma era vivo e in partita. Sembrava pericoloso. È intelligente, capisce di calcio. In termini di gol non è Harry Kane, ma può segnarne di più di quanti ne abbia fatti nelle ultime due stagioni.”

Il messaggio del bomber brasiliano

Richarlison dal canto suo ha voluto comunque ringraziare il Vasco per l’interesse e ha postato un video sui social: “Eravamo vicinissimi a firmare con il Vasco, la mia squadra del cuore, la squadra di tutta la mia famiglia. È stata una questione di un soffio. Fin dall’inizio della nostra conversazione, avevo chiarito a Pedrinho e Felipe che volevo giocare per il Vasco fino a dicembre. Sono arrivate altre offerte da altri club, ma ho chiarito a Pedrinho e Felipe che fino a dicembre la mia priorità erano loro. Questa volta è stata una questione di un soffio. Purtroppo, anche il Tottenham ha superato il limite di prestito, ed è per questo che l’affare non si è concretizzato. Credo che presto sarò a São Januário, sarò a Barreira, e sapete quanto vi voglio bene. Un giorno realizzerò questo sogno, che è mio, di mio nonno e della mia famiglia. Vi parlo con il cuore, perché desideravo davvero essere a Vasco”.