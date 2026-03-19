Tottenham-Atletico Madrid, moviola: Lookman gol annullato, giallo e cambio dopo un’ora, così non va

La prova dell’arbitro Siebert nel ritorno degli ottavi di Champions League analizzata al microscopio, il fischietto tedesco ha ammonito 7 giocatori

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Ha avuto il suo bel da fare il tedesco Siebert in Tottenham-Atletico Madrid: nonostante il 2-5 dell’andata è stata una gara combattuta e apertissima, con sette gialli (più quello al tecnico Tudor) e un gol annullato in avvio. Gli occhi erano puntati su Lookman, cui Simeone aveva dato una chance da 1’ al posto di Sorloth ma non è stata serata per il nigeriano. Subito un gol annullato in avvio, poi tanto fumo e poco arrosto, un giallo e la sostituzione dopo un’ora di gioco. Vediamo cosa è successo.

Tottenham-A.Madrid, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo 6′ l’Atletico Madrid trova il gol con Lookman, ma l’arbitro annulla per fuorigioco del nigeriano sul precedente tentativo respinto di Giuliano Simeone. Al 25′ fallo duro di Kolo Muani su Lookman che lascia senza giallo. Regolare al 29′ il gol di Kolo Muani.

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La serata no di Lookman

Regolare il pari di Julian Alvarez al 46′ e il 2-1 di Xavi Simmons al 51′. Al 57′ ammonito Vicario per proteste e poco dopo anche Lookman. Al 62′ finisce la partita proprio di Lookmam, sostituito da Sorloth. Buono il 2-2 di Hancko al 74′ e il 3-2 di Xavi Simmons all’89’ e la gara termina con questo risultato che qualifica ai quarti gli spagnoli.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato da Storks al Var l’arbitro ha ammonito sette giocatori: al 2′ st Tudor I. (Tottenham), al 12′ st Porro P. (Tottenham), al 13′ st Vicario G. (Tottenham), al 25′ st Romero C. (Tottenham), al 27′ st Udogie D. (Tottenham) al 28′ pt Ruggeri M. (Atl. Madrid), al 11′ st Lookman A. (Atl. Madrid), al 45’+2 st Sorloth A. (Atl. Madrid).