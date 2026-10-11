Tottenham, De Zerbi bacia e ringrazia Bentancur per essere stato espulso 12' dopo il suo ingresso in campo

Gli Spurs sono ancora a secco di vittorie in Premier ma il pari contro il Manchester United è un segnale di ripresa, il paradosso del tecnico italiano

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C’era una volta il Barone Nils Liedholm, che con i suoi paradossi sdrammatizzava sempre tutto: tra i suoi motti preferiti è rimasta quella frase “in 10 si gioca meglio”, parole che evidentemente sono rimaste impresse anche in De Zerbi, a giudicare dai suoi commenti dopo l’1-1 in casa del Manchester United.

La testata di Bentancur

Il suo Tottenham Hotspur è ancora a secco di vittorie dopo sei giornate della nuova stagione di Premier League, ma il pareggio contro i Diavoli Rossi è un segnale di ripartenza e secondo il tecnico italiano parte del merito è di Bentancur che si è fatto espellere. Il ventinovenne uruguaiano ex Juve è apparso poco lucido nelle fasi finali. Dopo due duri contrasti in pochi secondi, prima di allontanare il pallone sulla linea laterale, è stato buttato a terra da Luke Shaw. Il giocatore degli Spurs si è subito rialzato, si è trovato faccia a faccia con Shaw e poi ha fatto un movimento di testa in avanti.

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Il paradosso di De Zerbi

Ne è scaturita immediatamente una rissa caotica, culminata con l’ammonizione di Shaw e il cartellino rosso a Bentancur per la testata. Dodici minuti dopo il suo ingresso in campo, a dodici minuti dal fischio finale, è stato espulso di nuovo. Un errore? Uno stupido sbaglio? L’allenatore Roberto de Zerbi ha usato parole ben diverse a fine partita: “L’ho baciato e gli ho detto grazie”.

Il motivo? Mentre il Manchester United, che a quel punto era in vantaggio per 1-0, sprecava buone occasioni per chiudere la partita, il Tottenham, in inferiorità numerica, è riuscito a segnare un meritato gol del pareggio per l’1-1 finale.

Le parole del tecnico

“È stato un errore di Rodrigo”, ha ammesso de Zerbi, “ma il Tottenham doveva reagire. Da quel momento in poi, in dieci uomini, abbiamo forse giocato con più coraggio, con più energia. Abbiamo cambiato un po’ la partita. Per molto tempo, il Tottenham ha giocato senza quella passione, senza quel carattere. Io sono l’allenatore e voglio vedere questo carattere in ogni partita. Con le qualità, il carattere e la giusta energia, vinceremo molte partite e segneremo molti gol.”