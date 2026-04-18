Tottenham, beffa atroce per De Zerbi: il gesto del tecnico è eloquente. Crollo Newcastle, Tonali non esclude l’addio

Gli Spurs passano due volte in vantaggio, prima con Pedro Porro poi con la magia di Xavi Simons ma vengono sempre ripresi.

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sembrava tutto pronto per il riscatto e invece la stagione del Tottenham prende una nuova piega negativa. Non sono bastate le promesse di “cene salvezza” a Roberto De Zerbi per conquistare la prima vittoria. Anzi contro l’ex Brighton arriva la beffa clamorosa al minuto 95’, con la rete di Rutter che fa ripiombare gli Spurs verso il baratro. Non va meglio all’altro italiano in campo oggi con Sandro Tonali che non riesce a evitare la sconfitta del suo Newcastle, sempre più in caduta libera.

Tottenham, beffa atroce contro il Brighton

Non è la partita giusta per sperare nello spettacolo: lo sa Roberto De Zerbi come tutti i tifosi del Tottenham. C’è da andare a conquistare una salvezza con le unghie e con i denti e quando al 39’ Pedro Porro trova la rete del vantaggio, oltre all’urlo di esultanza dello stadio si avverte anche il sospiro di sollievo per una situazione che sembra indirizzarsi nel peggiore dei modi. Ma al 47’ comincia la maledizione dei minuti di recupero con Mitoma che trova la rete della parità. Nel secondo tempo è il Brighton a dare la sensazione di cercare con maggiore insistenza la rete del vantaggio e forse proprio nel momento migliore dei “Gabbiani”, arriva la giocata personale di Xavi Simons che fa esplodere la gioia. C’è però ancora da soffrire per 13 minuti più recupero…il maledetto recupero. E la beffa che tutti temono arriva al 95’ quando Rutter trova il gol del pareggio. Il Tottenham rimane al terzultimo posto in classifica a quota 31 punti con 1 punto da recuperare al West Hamm e 2 al Nottingham, entrambe però con una partita in più da giocare.

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Una questione di testa

Roberto De Zerbi vive la partita con la consueta passione e apprensione. Ma quando Xavi Simons trova la rete del 2-1 che sembra lanciare i suoi verso la vittoria quasi non esulta. L’espressione però cambia completamente quando arriva il gol del pareggio del Brighton, il tecnico italiano si siede in panchina sconsolato, beve un po’ d’acqua. Parla con i suoi collaboratori e con un gesto spiega il momento attuale del Tottenham: “E’ tutto questione di testa”. Un problema che il tecnico aveva già evidenziato nei giorni scorsi, del resto il valore tecnico della sua squadra non rifletta assolutamente la posizione in classifica.

Newcastle ancora battuto, Tonali non smentisce l’addio

Momento di grande difficoltà per il Newcastle che rimedia la terza sconfitta consecutiva e continua a perdere posizioni in classifica. La sfida casalinga contro il Bournemouth si mette subito male con la formazione ospite che trova per prima il vantaggio con Tavernier nel primo tempo. Nella ripresa arriva la reazione dei Magpies che riescono a rimettere la situazione in parità grazie alla rete siglata da Osula. Il Newcastle ritrova anche Guimaraes, rimasto fuori a lungo a causa di un infortunio, ma nel finale è Truffert a trovare il gol che regala la vittoria al Bournemouth.

Prestazione ancora una volta solida di Sandro Tonali che anche in questo momento difficile della squadra continua a essere uno dei migliori. Prima del match il centrocampista della nazionale italiana non ha voluto commentare le voci di mercato che nel corso degli ultimi mesi si sono moltiplicate sul suo conto: “Quando giochi è normale che arrivano ma se sei concentrato al 100% e stai bene, è una cosa a cui non pensi”. Un dribbling perfetto che non esclude l’addio.