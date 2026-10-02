Tottenham, De Zerbi pensa a Icardi come mossa della disperazione e le spese folli non sono ancora finite

Il tecnico italiano, reduce da un avvio di campionato da incubo, goda ancora di fiducia illimitata in casa Spurs: la società sta già lavorando ai prossimi rinforzi, ci sarebbe anche il pupillo Mitoma

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ultimo in classifica, un avvio di campionato disastro ma la fiducia illimitata del club. Per certi versi la posizione di Roberto De Zerbi al Tottenham è quasi invidiabile con il tecnico italiano che sembra avere a disposizione ancora tempo per raddrizzare una barca che fino a questo momento ha imbarcato acqua da tutte le parti. E dopo un mercato faraonico, le risorse del club non sono ancora finite.

La pazza idea Icardi

Due punti in cinque partite, e ancora peggio solo due gol realizzati: il Tottenham fino a questo momento è stato un mezzo disastro e l’attacco è uno dei reparti più criticati. Servono gol e servono subito e c’è la volontà di provare subito a porre rimedio a questa situazione. L’ultima idea che sa anche un po’ di mossa della disperazione è quella che porta a Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter si è svincolato dal Galatasaray lo scorso giugno e da quel momento è in cerca di squadre. Secondo i giornali inglesi negli ultimi giorni si sarebbero mossi anche gli Spurs per sanare il problema in zona gol. Ma l’argentino potrebbe essere la soluzione (o il tentativo) anche per altri club come l’Everton che pure avrebbe chiesto informazioni sul suo conto. In Italia, invece, il no della Lazio e di Gattuso in particolare sembra chiudere definitivamente le porte a un ritorno a meno di clamorosi colpi di scena.

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De Zerbi pensa al pupillo Mitoma

Il Tottenham sembra confermare la fiducia nel tecnico italiano non solo a parole ma anche con i fatti. Le ultime voci sul mercato “che verrà” degli Spurs lasciano pensare che la società inglese è più che intenzionata a continuare con De Zerbi. TeamTalk rivela infatti dell’interessa per Kaoru Mitoma che va in scadenza di contratto con il Brighton nel 2027. Il club inglese starebbe valutando l’acquisto già nel prossimo mese di gennaio ma potrebbe anche aspettarlo a parametro zero nella prossima estate. E le mosse non sono destinate a fermarsi qua con il Tottenham che cerca soluzioni anche tra i pali e pensa al portiere dell’Hull City, Konstaninos Tzolakis.

Le spese folle del Tottenham: da Tonali a Savino

Il Tottenham era una delle squadre più attese in questa prima parte della stagione, in parte proprio per la fama di Zerbi ma soprattutto per i clamorosi investimenti fatti sul mercato nell’ultima estate. In casa Spurs sono arrivati Sandro Tonali (con un investimento superiore ai 100 milioni di euro) ma anche Savinho dal Manchester City, Mateus Fernandes dal West Ham, van Hecke dal Brighton (altro vecchio pupillo del tecnico italiano) e ancora Adarabioyo dal Chelsea.