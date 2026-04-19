Tottenham, De Zerbi: duro messaggio alla squadra dopo l’ultimo flop

Il tecnico italiano sprona il Tottenham dopo il pari col Brighton: “Non è ancora finita”. Fiducia nei giocatori e obiettivo salvezza nelle ultime 5 gare.

Continua il momento nero del Tottenham in Premier League. Dopo la sconfitta all’esordio e il pareggio amaro contro il Brighton, Roberto De Zerbi prova a tenere alta la tensione e lancia un messaggio chiaro alla squadra. Gli Spurs, intanto, restano in zona retrocessione, a un punto dal West Ham e con una gara in più disputata. Il tecnico italiano si gioca il tutto per tutto.

Il pari beffa e la reazione della squadra

La partita contro il Brighton, terminata per 2-2, ha lasciato grande rammarico. Il Tottenham aveva assaporato la possibilità di una vittoria preziosa grazie alla rete nel finale di Xavi Simons, prima di essere però di nuovo raggiunto al 95’ da Georginio Rutter. In precedenza, il match era già stato ricco di emozioni, con il botta e risposta tra Pedro Porro e Kaoru Mitoma.

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Nonostante la delusione, De Zerbi ha visto segnali positivi rispetto alla sconfitta contro il Sunderland: “Non è ancora finita. Sappiamo che è dura, una situazione difficile, ma ci sono ancora cinque partite, 15 punti e questa squadra è in grado di vincere cinque partite di fila. Ora è difficile sentire le mie parole, ma guardate i giocatori e analizzate il loro livello, possiamo vincere cinque partite di fila.”

“Seguitemi e basta”: il messaggio alla squadra

Il tecnico ha poi chiesto unità e determinazione, evitando ogni forma di negatività all’interno del gruppo. L’obiettivo è arrivare alla prossima sfida con il Wolverhampton con la mentalità giusta: “Non voglio sembrare arrogante, perché non lo sono, soprattutto ora, ma abbiamo le qualità per lottare e vincere partite di fila.”

Intima poi il tecnico italiano: “Non devono pensare. Devono seguirmi e ascoltare. Sono orgoglioso della prestazione. Hanno dato tutti il massimo, con la giusta mentalità, il giusto sangue e il giusto carattere. Sono deluso solo per il risultato, per i miei giocatori e per i tifosi, perché c’era un’atmosfera incredibile in una situazione molto difficile. Lo stadio era fantastico.”

E infine spiega De Zerbi: “Non ho tempo per persone negative, giocatori tristi o assistenti tristi. Dobbiamo essere positivi. Non mi piacciono le persone che piangono e pensano in modo negativo. Devono essere forti, concentrarsi sulla partita dei Wolves.”

Obiettivo Wolverhampton: vietato mollare

Il prossimo impegno contro il Wolverhampton diventa ora decisivo per il Tottenham per la situazione in classifica. De Zerbi (che ancora non ha vinto con il Tottenham) pretende concentrazione e soprattutto un atteggiamento positivo già dagli allenamenti, chiedendo ai suoi di presentarsi con il sorriso e pronti a reagire: “Se riusciamo a dare il massimo, non è ancora finita. Ho detto ai giocatori di essere forti, di seguirmi ancora e ancora perché voglio aiutarli.”

De Zerbi non getta la spugna e indica la via ai suoi: “Possono cambiare mentalità, perché questa è la cosa più importante. Ora è troppo facile pensare in modo negativo, ma dobbiamo concentrarci su questa prestazione e lavorare per ritrovare le condizioni per vincere di nuovo. Sono positivo perché conosco i miei giocatori, conosco le loro qualità. Li conosco come persone e credo in loro.”

E infine sulla prossima gara commenta: “Sono positivo, ma soprattutto orgoglioso dei miei giocatori. Hanno giocato una partita fantastica, con carattere e spirito. Dobbiamo essere più forti di questo risultato, dobbiamo andare avanti e preparare la prossima partita, cercando di vincere a casa del Wolverhampton. Se giochiamo con la stessa grinta di oggi, credo che possiamo tornare a essere competitivi.”

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