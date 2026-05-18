Tottenham, De Zerbi non è Tudor: la difesa di Tel e il confronto con Kinsky. E per il Chelsea ritrova Vicario

Il confronto col suo predecessore è impietoso, e non solo per i risultati ottenuti. Il tecnico italiano si gioca la salvezza nel derby di Londra col Chelsea

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La salvezza del Tottenham passa da Stamford Bridge. Roberto De Zerbi ha la possibilità di sbrigare la pratica con un turno d’anticipo rispetto alla fine della Premier League nel derby di Londra contro il Chelsea, che ha appena annunciato l’ingaggio di Xabi Alonso per la prossima stagione. L’obiettivo è vicino, intanto il tecnico italiano sta mettendo tutti d’accordo per la gestione di un gruppo che col suo predecessore, Igor Tudor, era diventato una polveriera. Lo dimostra la difesa di Mathys Tel, che ha fatto scattare il confronto con il caso Kinsky.

Tottenham, De Zerbi non è Tudor (non solo per i risultati)

Chiusa la controversa esperienza all’Olympique Marsiglia, De Zerbi ha fatto ritorno in Premier accettando la complicatissima sfida Tottenham. Il bilancio delle sue cinque partite al timone degli Spurs è di due vittorie, altrettanti pareggi – che beffa l’ultimo 1-1 casalingo col Leeds – e una sconfitta.

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Lo stesso numero di partite in campionato aveva collezionato Tudor, con un bottino decisamente diverso: un segno X e ben quattro ko. Ma a colpire tifosi è soprattutto la diversa gestione dello spogliatoio da parte dell’allenatore lombardo.

Le critiche a Tel e il caso Kinski: De Zerbi ha cambiato tutto

Difesa a oltranza, sempre e comunque. De Zerbi ha cambiato registro in casa Spurs, schierandosi apertamente dalla parte dei suoi calciatori. Lo ha fatto subito con Kolo Muani, da tempo sott’accusa, e, nella conferenza stampa della vigilia della sfida col Chelsea, anche con il 21enne attaccante Mathys Tel, contestato dai tifosi per aver provocato il calcio di rigore che ha consentito al Leeds di acciuffare il pareggio, nonostante in precedenza avesse anche segnato la rete del vantaggio.

“È un ragazzo adorabile, ha un carattere forte e in futuro potrà migliorare sempre di più e diventare un grande giocatore per noi”, ha dichiarato RDZ, coccolando il classe 2005. Inevitabile il confronto con il trattamento riservato da Tudor lo scorso marzo al secondo portiere Kinsky, schierato a sorpresa in Champions League contro l’Atletico Madrid al posto del di Vicario per scelta tecnica. Tre gol subiti nei primi 17 minuti e sostituzione immediata: una bocciatura che ha fatto il giro del mondo e che ha finito per compromettere l’esperienza dell’allenatore sulle sponde del Tamigi.

Contro il Chelsea per la salvezza: torna Vicario

Domani, martedì 19 maggio, il Tottenham, forte di due punti di vantaggio sul West Ham e con una partita in meno, può chiudere definitivamente il discorso salvezza. In vista del derby con il Chelsea, De Zerbi ritrova anche Vicario, la cui ultima presenza risale al 22 marzo contro il Nottingham Forest.

Il portiere, dato vicino al trasferimento all’Inter, è stato costretto a saltare anche il doppio impegno dei playoff Mondiali con la Nazionale a causa di un problema di ernia inguinale: sarà di fatto la prima volta in cui tornerà a disposizione del tecnico ex Sassuolo. Il ballottaggio con Kinsky resta aperto: De Zerbi è pronto a rilanciare l’ex Empoli tra i pali soltanto se sarà al 100%.