Tottenham, De Zerbi si tappa le orecchie dopo le ultime frecciate di Richarlison, il bomber messo fuori rosa

Il 29enne brasiliano gioca e segna con l'Under 21 degli Spurs e punzecchia il tecnico italiano sui social, domani gara delicata contro il Coventry per i londinesi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La polemica continua con una nuova puntata. Richarlison, stella del Tottenham attualmente in esilio, ha pubblicato un post sui social media in cui appoggia le critiche rivolte a Roberto De Zerbi dopo i veleni di fine estate. Il 29enne attaccante avrebbe dovuto lasciare Londra a luglio dopo un litigio con l’allenatore degli Spurs, il quale ha affermato che l’attaccante “ha detto troppe volte di voler andarsene”.

Il post di Richarlison

Il trasferimento, tuttavia, non si è mai concretizzato e da allora il brasiliano è rimasto fuori dalla rosa della prima squadra. La sua esclusione arriva in un momento in cui gli Spurs sono in difficoltà in fondo alla classifica della Premier League dopo aver segnato solo tre gol in sei partite, e Richarlison ha condiviso una storia su Instagram con alcune citazioni dell’ex attaccante dell’Everton Duncan Ferguson.

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Parlando del brasiliano su The Overlap Daily, Ferguson aveva detto: “Non si lascia fuori un giocatore del genere a meno che non ci sia stato un vero e proprio omicidio: un colpo al mento o una rissa vera e propria in allenamento”. Condividendo le citazioni, Richarlison ha aggiunto: “Grazie Duncan Ferguson, hai ragione”.

La risposta di De Zerbi

De Zerbi è rimasto impassibile quando, durante la conferenza stampa pre-partita in vista della partita di lunedì contro il Coventry, è stato incalzato sulle ultime azioni del bomber: “Non è più un mio problema“, ha detto. “Dovete chiederlo a Vinai Venkatesham, il nostro CEO o al dt Johan Lange- Non è un mio problema. So che, in qualità di allenatore, devo dare supporto e assumermi la responsabilità anche quando non è di mia competenza. Non ho ancora deciso nulla in merito a questa situazione. Se desidera parlarmi, può trovarmi nel mio ufficio fino alle 20:30. Ma non voglio parlare oltre perché ora sono concentrato sulla partita contro il Coventry.’

Lo show con l’Under 21

Martedì Richarlison ha fatto la sua prima apparizione dopo l’esclusione con la squadra Under 21 del Tottenham nella EFL Trophy contro il Cheltenham Town. Il brasiliano ha segnato il gol del pareggio degli Spurs contro la squadra di League Two, e ha anche segnato nella successiva serie di rigori, persa 7-6, dopo il pareggio per 2-2 nei tempi regolamentari della partita della fase a gironi. “Sono felice di fare ciò che amo di più nella vita. Mi mancava!”, ha scritto Richarlison sui social media dopo la partita.

Richarlison, che resterà senza giocare in prima squadra fino a gennaio dato che non è incluso nella rosa del Tottenham per la Premier League e la squadra è stata eliminata anche dalla Carabao Cup, è stato elogiato a fine partita dall’allenatore del Cheltenham, Steve Cotterill, che ha dichiarato che l’atteggiamento del brasiliano è stato “assolutamente di prima classe. Ho trovato il suo atteggiamento impeccabile. Avrebbe potuto benissimo venire qui e pensare ‘non mi interessa molto stasera’, avrebbe potuto farlo. È abituato a giocare davanti a 60.000 persone ogni settimana, il suo atteggiamento stasera è stato assolutamente impeccabile ed è stato fantastico per i nostri ragazzi giocare contro uno del suo calibro.”