Tottenham, De Zerbi spalle al muro: nessun gol ma per lui è colpa dei giocatori

Il Tottenham non ha ancora segnato in Premier League e De Zerbi finisce sotto pressione. Dopo lo 0-0 con l’Everton, il tecnico spiega il confronto con Tel.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Tottenham non riesce ancora a segnare in Premier League e il momento per Roberto De Zerbi si fa sempre più delicato. Gli Spurs hanno impattato 0-0 contro l’Everton, centrando il secondo pareggio consecutivo senza gol e allungando a quattro le partite senza vittorie. La squadra ha raccolto appena due punti nelle ultime due gare e il pubblico ha manifestato il proprio malcontento al fischio finale. A far discutere è stato anche il confronto piuttosto animato tra l’allenatore italiano e Mathys Tel.

Tottenham ancora senza gol, De Zerbi sotto pressione

Il problema principale resta davanti alla porta. Il Tottenham ha superato i 400 minuti senza segnare in Premier League e contro l’Everton ha prodotto soltanto due conclusioni nello specchio. Gli Spurs hanno investito circa 300 milioni di sterline nella sessione estiva, ma il rendimento offensivo non è ancora all’altezza delle aspettative. Dopo quattro giornate la squadra è ancora senza vittorie e occupa il 17° posto in classifica. Un avvio complicato che aumenta inevitabilmente la pressione su De Zerbi.

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Il confronto con Tel dopo il fischio finale

Al termine della sfida con l’Everton, le telecamere hanno immortalato De Zerbi mentre parlava animatamente con Mathys Tel. L’attaccante francese, 21 anni, era entrato al 63’ al posto di Dominic Solanke, senza riuscire a cambiare l’inerzia della partita. Il tecnico sembrava particolarmente coinvolto nel confronto, mentre Tel appariva più abbattuto. La scena ha attirato immediatamente l’attenzione dei tifosi del Tottenham. De Zerbi ha poi spiegato in conferenza stampa che non c’era alcun problema tra lui e il giocatore.

De Zerbi minimizza: “Questioni di campo”

Interpellato sul confronto, De Zerbi ha ridimensionato l’accaduto: “Sì, l’ho allenato in campo. Cosa avete capito?“. Il tecnico ha poi chiarito di aver parlato con Tel soprattutto della posizione da assumere in campo. “Gli ho spiegato quale fosse la sua posizione oggi“, ha aggiunto, sottolineando come il francese debba interpretare il ruolo di attaccante in determinate situazioni. De Zerbi ha anche ribadito il proprio apprezzamento per il giocatore: “Amo Mathys come giocatore e come ragazzo e non c’è alcun problema“. Una spiegazione arrivata dopo le immagini che avevano fatto pensare a un possibile caso nello spogliatoio.

“Dobbiamo migliorare le decisioni”, il tecnico difende la prestazione

De Zerbi non ha però nascosto i problemi della sua squadra, spostando l’attenzione soprattutto sulle scelte nell’ultimo terzo di campo. “Abbiamo giocato bene per i primi 30 minuti, ma poi forse abbiamo perso energia perché la nostra condizione fisica non è delle migliori“, ha spiegato. Il tecnico ha evidenziato soprattutto la necessità di concludere di più: “Non abbiamo tirato in porta in rapporto alla qualità del gioco che abbiamo mostrato. Dobbiamo tirare più volte“. E sulle scelte finali è stato altrettanto chiaro: “Abbiamo fatto troppe decisioni sbagliate, ma penso che abbiamo giocato bene“.

Per De Zerbi, quindi, la soluzione passa dal lavoro e dal miglioramento individuale dei suoi giocatori. Intanto, però, la pazienza dei tifosi sta per terminare. Anche perché il mercato era stato sontuoso da parte del club con l’arrivo di calciatori tutti voluti dall’allenatore. In primis Tonali, che ancora non è riuscito a prendere in mano il centrocampo degli Spurs. Non si vedono, tuttavia, ammissioni di responsabilità da parte del mister bresciano che per ora pare sposta il focus sui suoi giocatori.