Gli Spurs pareggiano 0-0 con l’Everton: la maledizione del gol continua e De Zerbi è sempre più in bilico. Anche Tonali contestato dai tifosi: “Più di 100 milioni sprecati”

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Niente da fare. Il Tottenham proprio non riesce a segnare e stecca anche contro l’Everton. In casa, davanti a un pubblico sempre più insofferente dopo gli oltre 300 milioni di sterline spesi per rivoluzionare l’organico, la squadra di De Zerbi non è andata oltre lo 0-0 contro l’Everton e la classifica fa sempre più paura. Due punti dopo quattro giornate, zero gol fatti e cinque subiti. I tifosi invocano il licenziamento dell’allenatore lombardo, ma se la prendono anche con Tonali, autore di un’altra prestazione negativa.

Tottenham, crisi nera: De Zerbi stecca anche contro l’Everton

De Zerbi sperava di sbloccarsi contro l’Everton, ma la sua squadra non solo non segna, bensì fatica anche a rendersi pericolosa. E sembra assurdo dopo il mercato faraonico condotto da una società che non ha badato a spese per provare a riportare gli Spurs in alto. Il Tottenham, invece, sembra essere una squadra costruita senza né capo né coda.

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Senza un portiere affidabile, con Kinsky inspiegabilmente preferito a Vicario e autore di un paio di lisci che potevano costare carissimo, e senza un centravanti di spessore. Il caso Richarlison, miglior marcatore della scorsa annata e in tribuna perché a un passo dall’addio, indica quanto siano confuse le idee.

I tifosi se la prendono con gli italiani: le accuse a De Zerbi e Tonali

La pazienza dei tifosi è già finita dopo sole quattro giornate di Premier League. Sui social piovono critiche su De Zerbi, sulle scelte di mercato e anche su quelle di formazione. “Immaginate di spendere più di 300 milioni per giocatori che non hanno segnato nemmeno un gol in oltre 320 minuti. Il Tottenham è un club ridicolo: come ci si può ritrovare con una rosa di questo livello?”, scrive un tifoso su X.

Per Carlao “il Tottenham deve licenziare de Zerbi al più presto, altrimenti quest’anno si correranno grossi rischi”. Dayo punge l’allenatore: “De Zerbi potrebbe addirittura essere esonerato prima di Richarlison”, commenta riferendosi all’imminente cessione del brasiliano. Tante e feroci anche le critiche rivolte a Tonali. “116 milioni sprecati”, sentenzia Phil. “Non è possibile che il Tottenham abbia Marmoush, Savinho, Solanke e Tonali, ma nessuno di loro sappia tirare in porta”, aggiunge El Tala. “Tonali è pessimo, che spreco di soldi”, chiosa KK.

E se la colpa fosse di Jay-Z?

Il tridente composto da Savio, Solanke e Marmoush ha fatto una fatica tremenda a impensierire Pickford, anche perché il campo del Tottenham Hotspur Stadium versava in condizioni pessime. E The Athletic solleva un dubbio: la scorsa settimana l’arena degli Spurs ha ospitato due concerti del rapper americano Jay-Z e questo spiegherebbe le chiazze di erba gialla sul terreno di gioco, che potrebbero aver penalizzato il gioco di De Zerbi. Ma non ditelo ai tifosi: per loro c’è un solo responsabile. E non è certo il marito di Beyoncé.