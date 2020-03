Tottenham, Mourinho pensa al prossimo anno

La corsa in Champions League del Tottenham (finalista lo scorso anno) si è fermata agli ottavi di finale. Il Lipsia ha eliminato gli Spurs di Mourinho che ha spiegato così il k.o.: "La squadra migliore ha portato a casa la vittoria".

Lo Special One guarda avanti: "E' difficile per me parlare di nuovo degli infortuni, vorreste che parlassi di altro, ma il fatto è che tutto ciò deriva dall'accumulo di infortuni. Ci condizionano. So che la mia squadra migliorerà la prossima stagione con il rientro di tutti gli infortunati".

SPORTAL.IT | 11-03-2020 07:49