Tottenham, Mourinho richiama un fedelissimo

Mourinho è a caccia di rinforzi per il suo Tottenham. Secondo il The Mirror, lo Special One starebbe spingendo per poter riavere a disposizione un giocatore che conosce alla perfezione: Diego Costa.

L’attaccante in forza all’Atletico Madrid ha lavorato con Mourinho al Chelsea dove, insieme, hanno vinto due trofei. Gli Spurs potrebbero presto farsi avanti per provare a chiudere la trattativa e regalare il bomber brasiliano, naturalizzato spagnolo, a Mourinho.

OMNISPORT | 28-08-2020 08:44