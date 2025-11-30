Tottenham: papera choc di Vicario, ripresa incubo per lui. Bene Kolo Muani e Chukwueze

Tottenham travolto dal Fulham: brutto errore di Vicario, sesta gara senza vittorie e tifosi in rivolta. Chukwueze brilla, Spurs in piena crisi

Gira tutto storto al Tottenham che sprofonda ancora: la squadra di Thomas Frank incassa la sesta partita consecutiva senza vittorie e perde in casa contro un Fulham che non vinceva in trasferta da maggio. Tra i tre risultati negativi, maturati nell’arco dell’ultima settimana, questo sembra destinato a lasciare il segno più profondo e la papera del portiere italiano Guglielmo Vicario non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Fulham spietato, Tottenham in balia degli eventi

Partenza shock per il Tottenham. Il match si è subito messo in salita per i padroni di casa: due gol subiti in sei minuti. Prima la conclusione di Kenny Tete deviata in modo beffardo da Destiny Udogie, che ha messo fuori causa Vicario. Poi il raddoppio arrivato su un grave errore del portiere: uscito fino quasi alla linea laterale per anticipare Jimenez, il numero uno degli Spurs ha regalato palla a Josh King, che ha servito Harry Wilson per il più facile dei gol a porta vuota.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vicario in difficoltà, stadio incredulo

Dal secondo gol in poi l’atmosfera è cambiata radicalmente. Ogni intervento del portiere veniva accolto con sarcasmo e fischi, mentre la squadra mostrava insicurezze evidenti. Con Cristian Romero squalificato, la retroguardia appariva fragile e disordinata. All’intervallo sono poi arrivati altri fischi (replicati a fine gara). Guglielmo Vicario, protagonista in negativo dell’episodio che ha portato al raddoppio ospite, è diventato il bersaglio di ironie e applausi sarcastici ogni volta che toccava palla.

Chukwueze protagonista, Tottenham in affanno

Un secondo tempo più aggressivo non ha cambiato le sorti del match. Il tecnico Frank ha scelto di non cambiare nell’intervallo, ottenendo però una risposta più decisa dai suoi. Kudus e Porro hanno iniziato a ricevere palla in zone più pericolose, mentre il ritmo aumentava e il Fulham abbassava troppo il baricentro.

Anzi, un Fulham frizzante sulle fasce ha visto in gran spolvero l’ex Milan Samuel Chukwueze che, alla prima da titolare in Premier League, ha messo costantemente in crisi Pedro Porro. Ha persino colpito un palo e sfiorato il gol superando Vicario, venendo fermato solo da un intervento prodigioso di Micky van de Ven.

Clicca qui per la classifica aggiornata di Premier League

Kolo Muani più incisivo ma non basta

Tra le note ‘positive’ della serata c’è stata quella di Kolo Muani. L’attaccante francese ex Juve ha ritrovato fiducia e vivacità, sfiorando anche il gol di testa, prima che Kudus accorciasse le distanze con una conclusione potente su assist di Bergvall.

Restano numeri da allarme rosso per il Tottenham che scivola così verso un nuovo periodo di crisi, mentre il Fulham esulta per una vittoria meritata e costruita sulla solidità e sull’organizzazione. Gli Spurs hanno conquistato appena tre successi casalinghi in Premier League in undici mesi. Ora li attende un viaggio complicato a Newcastle, prima di sfidare il Brentford: match che riporterà Frank di fronte al club che ha lasciato per approdare a Londra.

Clicca qui per le ultime news di Premier League