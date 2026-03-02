Tottenham, papera Vicario derisa su account Premier, è bufera mentre Tudor già rischia esonero

L'account di Premier League rimuove un video ironico su Vicario dopo la protesta del Tottenham. Intanto gli Spurs di Tudor sprofondano e temono la retrocessione.

Ore bollenti in casa Tottenham. Gaffe dell’account X ufficiale della Premier League che con un video di derisione ha acceso una polemica che ha coinvolto Guglielmo Vicario: il club inglese e migliaia di tifosi degli Spurs imbestialiti sui social. Tudor intanto è già nel baratro. Dopo l’addio burrascoso alla Juventus, l’inizio al Tottenham è stato disastroso e già si parla di esonero.

Il video pubblicato sul canale della Premier League

Dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Fulham, nella 28ª giornata di campionato, la lega inglese ha condiviso un estratto della gara con protagonista il portiere italiano Vicario. Nel video si vede il portiere italiano battere un calcio di punizione dalla propria trequarti, spedendo però il pallone direttamente oltre la linea di fondo.

La clip era accompagnata da una didascalia ironica – “Proprio come era stata studiata l’azione… Un calcio di punizione interessante di Vicario” – insieme a un “Ops” e ad alcune emoji sorridenti. Un tono che non è piaciuto affatto ai sostenitori del Tottenham.

L’episodio contestato: cosa è successo in campo

Il gesto di Vicario che ha fatto discutere è avvenuto a inizio secondo tempo, con il Tottenham sotto 2-0. Su una punizione nella propria metà campo, il portiere ha chiesto di battere rapidamente invitando i compagni a salire. Il tentativo, però, si è trasformato in un rinvio sbilenco finito direttamente sul fondo, senza che nessun compagno potesse intervenire. Le telecamere hanno poi inquadrato Tudor in panchina mentre applaudiva, un gesto apparso a molti tifosi ambiguo o nervoso. Sui social si sono moltiplicati commenti sarcastici e critiche feroci nei confronti del numero uno italiano, titolare dal suo arrivo a Londra nel 2023.

La reazione dei tifosi e la protesta ufficiale del club

Nel giro di poche ore il post ha superato le 400.000 visualizzazioni, ma anziché suscitare leggerezza ha provocato indignazione. Molti tifosi hanno accusato la Premier League di mancare di neutralità istituzionale, prendendo pubblicamente in giro un tesserato di uno dei club partecipanti.

La dirigenza del Tottenham ha quindi presentato una protesta formale, ritenendo inappropriata la scelta comunicativa. Di fronte alle polemiche crescenti, la Premier League ha deciso di rimuovere il video dai propri canali social dopo anche i tantissimi commenti di protesta dei tifosi dello Spurs.

Crisi tecnica e momento delicato per gli Spurs

L’episodio social si inserisce in un periodo estremamente complicato per la squadra londinese. L’arrivo in panchina di Igor Tudor, subentrato a Thomas Frank, non è servito a invertire la rotta: il Tottenham ha infilato una serie negativa che lo ha avvicinato pericolosamente alla zona retrocessione.

La sconfitta fuori casa con il Fulham è stata la quarta consecutiva in campionato. Gli Spurs non vincono in Premier League da dicembre e il margine sulla terzultima si è assottigliato a soli quattro punti. Il calendario non aiuta: restano trasferte difficili come quelle contro Liverpool, Aston Villa e Chelsea.

Una tendenza preoccupante: Tottenham in caduta libera

Escludendo le coppe, gli Spurs non vincono una partita di campionato da mesi. Se dovessero replicare i risultati della scorsa stagione nelle gare rimanenti, la retrocessione diventerebbe una possibilità concreta. La squadra ha faticato contro avversarie dirette e sembra mentalmente svuotata.

Anche le dichiarazioni pubbliche di Tudor hanno alimentato perplessità. Nelle ultime settimane ha messo in dubbio la condizione atletica dei giocatori, criticato decisioni arbitrali e puntato il dito contro la squadra dopo le sconfitte, mostrando però poca autocritica.

Per molti osservatori, il tecnico croato non sembra ancora avere pienamente il controllo della situazione. Gli allenatori ad interim spesso lavorano senza garanzie a lungo termine, ma senza segnali di miglioramento immediato il Tottenham potrebbe essere costretto a rivedere la propria scelta. Se prestazioni come quella di Craven Cottage dovessero ripetersi, gli Spurs rischierebbero di trasformare una stagione turbolenta in un crollo storico. E Tudor rischia la panchina se dovesse arrivare la terza sconfitta di fila.

