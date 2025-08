Tottenham, perché Son lascia gli Spurs dopo 10 anni da leggenda: le lacrime in conferenza

Il coreano giocherà domani a Seul in amichevole contro il Newcastle la sua ultima gara con il club inglese, lo aspetta il Los Angeles Fc in Mls

E’ stato bandiera e leggenda, ha segnato 173 gol in 454 partite col Tottenham dopo essere arrivato per 22 milioni di sterline dal Bayer Leverkusen nel 2015, ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del suo primo trofeo lo scorso anno nell’1-0 contro il Manchester United nella finale di Europa League a maggio ma per Son Heung-min è arrivato il momento di lasciare gli Spurs.

Domani la gara di addio nella sua Seul

Il 33enne chiuderà un decennio a North London giocando la sua ultima gara, da titolare e da capitano, domani contro il Newcastle al Seoul World Cup Stadium di Seul, nella sua Corea del Sud, davanti a un pubblico di 66.000 persone esaurito, poi dirà addio. Dopo aver detto no alle ricche proposte dell’Arabia Saudita ha accettato le offerte in MLS del Los Angeles FC. Sia pur sofferto è arrivato anche l’ok del Tottenham: il nuovo allenatore Thomas Frank ha parlato con l’attaccante ed è a conoscenza del suo desiderio.

L’addio commosso di Son

Son, visibilmente commosso, ha descritto la sua decisione come “la più difficile che abbia mai preso in carriera. Sono arrivato nel nord di Londra da bambino, molto giovane, un ragazzino che è arrivato a Londra senza nemmeno parlare inglese. Lasciare questo club da adulto è un momento di grande, grande orgoglio.” Il coach Frank, che ha sostituito Ange Postecoglou come allenatore a giugno, ha descritto Son come “una vera leggenda degli Spurs” e “uno dei più grandi giocatori ad aver giocato in Premier League”.

“Ho bisogno di un nuovo ambiente per mettermi alla prova. Ho bisogno di un piccolo cambiamento: 10 anni sono tanti”, ha aggiunto Son. “Ho passato molto tempo a riflettere se volessi provare a vivere il calcio in un ambiente diverso, e ho riflettuto su questo più e più volte, vincere un titolo in Europa con gli Spurs mi ha fatto sentire come se avessi raggiunto tutto ciò che potevo”.

Il Tottenham affronterà anche il Paris Saint-Germain in Supercoppa UEFA il 13 agosto a Udine, ma Son potrebbe partire entro quella data.

I numeri di Son

Son ha segnato 127 gol in campionato, raggiungendo l’ex attaccante del Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink al 16° posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del campionato, davanti a giocatori del calibro di Dwight Yorke, Steven Gerrard e Ian Wright, ed ha formato una memorabile coppia d’attacco con Harry Kane, ora al Bayern Monaco. La coppia detiene il record per il maggior numero di combinazioni di gol in Premier League con Son che ha segnato 24 gol contro i 23 di Kane. In un prolifico biennio – 2020-21 e 2021-22 – hanno realizzato 21 reti.

Son è diventato il primo giocatore asiatico a vincere la Scarpa d’Oro della Premier League, condividendo il titolo con Mohamed Salah del Liverpool con 23 gol nella stagione 2021-22, e un anno dopo è stato il primo giocatore asiatico a raggiungere quota 100 gol in Premier League. Ha giocato nella finale di Champions League contro il Liverpool nel 2019, vinta dai Reds per 2-0, e ha preso il posto di Hugo Lloris come capitano del club nell’agosto 2023. Son ha anche fornito 101 assist in tutte le competizioni e detiene il record degli Spurs per assist in Premier League con 71. Ha anche collezionato il sesto maggior numero di presenze nella storia del club, dietro solo a Cyril Knowles, Pat Jennings, Gary Mabbutt, Steve Perryman e Glenn Hoddle.