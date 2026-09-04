L'attaccante ha fatto saltare la trattativa con l'Everton e minaccia gli Spurs affermando che non possono decidere al posto suo, il tecnico italiano lo taglia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Fuori un altro. Dei tre “ribelli” che avevano chiesto di andar via, il Tottenham ha ceduto Sarr alla Juventus e Danso in prestito al Sunderland ma gli è rimasto sul groppone Richarlison. L’attaccante ha fatto saltare una trattativa già chiusa con l’Everton, ha sparato a zero sui social ed è stato messo fuori rosa da De Zerbi. Il suo nome non compare più nella lista per la Premier, fino a gennaio almeno per gli Spurs non potrà giocare.

Richarlison escluso dalla rosa

Il bomber non rientra nei piani del club londinese per questa stagione, nonostante sia stato il capocannoniere della squadra lo scorso anno con 11 gol in Premier League. Secondo fonti interne al Tottenham, il giocatore è stato informato della decisione del club prima della scadenza del mercato di Premier League di martedì , in modo da avere la possibilità di andarsene non appena il club avesse ricevuto un’offerta adeguata. Il Tottenham ha investito ingenti somme quest’estate per rinnovare la rosa dopo due stagioni disastrose, con acquisti importanti come quelli di Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Savio. Anche Omar Marmoush è arrivato in prestito in attacco con obbligo di riscatto la prossima estate, relegando ulteriormente Richarlison in fondo alle gerarchie. E ora De Zerbi ha usato il pugno duro.

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La trattativa con l’Everton

Il Tottenham aveva raggiunto un accordo con l’Everton, ex club di Richarlison, per una cifra di 35 milioni di sterline , ma non è stato possibile trovare un’intesa. Un ritorno all’Everton, dove ha militato con successo per quattro anni prima di trasferirsi al Tottenham, sembrava la soluzione ideale nelle ultime ore della finestra di mercato. Tuttavia, Richarlison ha spiegato sui social media i motivi del suo no sfogandosi contro gli Spurs: “Dopo tutto quello che ho passato negli ultimi anni, ho deciso che mai più nessuno deciderà il mio futuro per me“, ha scritto. “Ho attraversato molte brutte esperienze, e quasi tutte sono accadute perché le decisioni sono state prese da altre persone. Pressioni, minacce, ritorsioni: niente di tutto ciò mi spaventa. Ho passato cose ben peggiori, credetemi.”

Lo sfogo del giocatore

“Ho sempre chiarito, in ogni occasione, che se avessi dovuto andarmene per un’altra squadra, questa avrebbe dovuto essere anche una buona cosa per il club – ha aggiunto. Altrimenti, non l’avrei mai accettato… proprio come non l’ho accettato quando qui tutto stava andando a rotoli e avevano bisogno di me. Sono rimasto e ho dato la vita per questo club. Quindi, spero che trattino la mia situazione con lo stesso rispetto che ho sempre avuto per il Tottenham e per tutti coloro che hanno lavorato con me in questo periodo. Semplicemente, non cercate di decidere al posto mio.”

Una delle opzioni per l’ex attaccante del Watford è un trasferimento all’estero, dato che diverse finestre di mercato internazionali sono ancora aperte. La Turchia è una di queste. Il mercato turco si chiude venerdì, mentre nella Saudi Pro League – dove i club mostrano da tempo interesse per Richarlison – è ancora possibile acquistare giocatori fino al 12 ottobre. Il Trabzonspor ha mostrato interesse, ma la sua offerta è già stata respinta dal Tottenham.