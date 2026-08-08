Il centrocampista azzurro protagonista nell’amichevole col Getafe: dopo il confronto acceso con Mario Martín, i tifosi del Tottenham lo esaltano. Vicario resta in panchina

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nonostante il peso e le pressioni dei 116 milioni di euro spesi dal Tottenham per acquistarlo dal Newcastle, Sandro Tonali ha già conquistato tutti nella capitale inglese. Il centrocampista della Nazionale è stato protagonista, nel bene e nel male, nell’amichevole a porte chiuse, della durata di 70 minuti, pareggiata 1-1 contro gli spagnoli del Getafe. La sua ottima prestazione, infatti, è stata sporcata dalla quasi rissa con un avversario.

Tottenham, Tonali scatena una rissa contro il Getafe

Amichevole sì, ma senza esclusione di colpi: nonostante le porte chiuse, in campo la tensione è salita soprattutto per l’atteggiamento duro del Getafe. A perdere la testa è stato proprio Tonali, venuto a contatto con il numero 6 Mario Martín. I due si sono prima spintonati dopo un contrasto di gioco, poi l’azzurro ha rincorso l’avversario e lo ha affrontato a muso duro, arrivando nuovamente al contatto fisico. Se non fossero intervenuti i compagni di squadra dei due calciatori e l’arbitro a ripristinare la calma, probabilmente la situazione sarebbe degenerata. Visto il contesto, non sono scattati cartellini, ma in una partita ufficiale sarebbero stati ammoniti entrambi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma i tifosi lo incoronano: Tonali padrone della mediana di De Zerbi

De Zerbi ha schierato il Tottenham con il 4-2-3-1: in mediana Moore al fianco di Tonali, con Tel, Gallagher, autore del gol degli Spurs, e Bergvall sulla trequarti a supporto del brasiliano Richarlison. Il 26enne di Lodi, già a bersaglio nel precedente test con il Chelsea, ha giocato una partita molto positiva, a conferma del fatto che si trova sempre più a suo agio nello scacchiere dell’ex allenatore di Sassuolo, Brighton e Marsiglia.

“Un dettaglio che apprezzo particolarmente è come orienta il corpo. Riceve costantemente palla girandosi di mezzo giro e si posiziona in modo da poter osservare diverse zone del campo. Così sa da dove arriva la pressione e quando cambiare gioco: non si limita a muovere la palla, contribuisce a dettare i tempi e le giocate del Tottenham”, scrive un tifoso su X. “Tonali non ha bisogno di gol o assist per spiccare. Il passaggio, la visione, l’intensità e il movimento sono un valore aggiunto. È un centrocampista eccellente”, sottolinea un altro sostenitore del club londinese.

Vicario resta a guardare: lo aspetta la Juventus?

Se De Zerbi e Tonali già entusiasmano i tifosi del Tottenham e Udogie è ancora fermo ai box per infortunio, c’è un altro italiano ormai fuori dal progetto Spurs. Il riferimento è a Vicario, rimasto in panchina contro il Getafe, mentre tra i pali è stato ancora una volta schierato Kinsky.

Sul portiere friulano è sempre vivo l’interesse della Juventus, ma in questa fase i bianconeri devono prima fare cassa con qualche cessione per poi andare all’assalto dell’ex Empoli, valutato circa 20 milioni di euro. Ci pensa anche il Napoli, tuttavia gli azzurri dovrebbero prima privarsi di uno tra Meret e Milinkovic-Savic, oppure addirittura di entrambi.