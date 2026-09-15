Il brasiliano non è stato convocato neanche per la partita di Carabao Cup col Liverpool e si è sfogato sui social, l'allenatore offre la cena alla squadra e spiega tutto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ guerra aperta ormai tra l’attaccante del Tottenham Richarlison, rimasto in rosa dopo vani tentativi di cessione, e Roberto De Zerbi. Il brasiliano ha apertamente criticato sui social il suo allenatore dopo che quest’ultimo lo ha escluso dai convocati anche per la partita di Carabao Cup contro il Liverpool. Richarlison non era stato inserito in lista per la Premier League, ma è disponibile per la Coppa di Lega.

Il Tottenham non è riuscito a segnare nelle prime quattro partite di Premier League di questa stagione, una situazione imbarazzante aggravata dall’esclusione di Richarlison , capocannoniere della scorsa stagione con 12 gol.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La presa di posizione di De Zerbi

“Nel mio progetto, nella mia idea, non cambia nulla”, ha detto De Zerbi. “Mi dispiace per i gol che non abbiamo segnato, ma abbiamo le qualità per segnare. Stiamo costruendo un nuovo progetto, una nuova squadra. Non posso cambiare la mia opinione sui giocatori se non vincono o non segnano. Sono ottimi giocatori. Se vogliamo cambiare rispetto alle ultime due stagioni, dobbiamo essere più forti e credere nella qualità dei giocatori e nelle decisioni prese un mese fa. Puoi cambiare giocatori o allenatori, cambiare, cambiare, cambiare, e non cambia nulla. Oppure resti umile, con il giusto spirito di lavorare.’

La risposta del bomber brasiliano

Richarlison ha risposto per le rime. Su Instagram, ha replicato a un post su X ai commenti di De Zerbi con un’emoji che piange, e poi ha condiviso uno screenshot del post su Instagram con la didascalia: “Perché” e un’altra emoji che piange. Richarlison ha iniziato da titolare la prima partita di campionato contro il Brentford, ma gli è stato detto che poteva andarsene prima che il suo trasferimento all’Everton fallisse e che le voci su un possibile passaggio al Trabzonspor non si concretizzassero.

Quando alla fine non ha raggiunto un accordo neanche con il club della sua infanzia ,il Vasco, è stato messo fuori squadra. Era presente alla partita pareggiata a reti inviolate tra Tottenham e Everton, ma solo a bordo campo.

Il tecnico offre la cena alla squadra

De Zerbi, che dovrà fare a meno di Sandro Tonali contro il Liverpool a causa di un infortunio al centrocampista azzurro ma che continua ad avere fiducia nonostante l’avvio di stagione pessimo, ha portato i suoi giocatori a cena la scorsa settimana, come aveva fatto ad aprile dopo la sconfitta contro il Sunderland nella sua prima partita da allenatore. La cena si è svolta al ristorante mediterraneo Bacchanalia a Mayfair e ha offerto il tecnico.

L’ex Sassuolo ha analizzato attentamente la prima mezz’ora del pareggio per 0-0 di sabato contro l’Everton per capire perché la sua squadra non è riuscita a concretizzare il proprio dominio in gol. “Abbiamo giocato molto bene per 25-30 minuti”, ha detto De Zerbi. “Avremmo potuto segnare due gol. Forse abbiamo perso fiducia perché non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo migliorare ma abbiamo perso 3-0 a Brentford con Richarlison. Forse ve ne eravate dimenticati. Giusto per ricordarvelo.»