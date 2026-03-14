Tottenham, Tudor perde la testa: parolacce, magia nera e rabbia. Vicario torna titolare

L'ex tecnico della Juve rischia l'esonero dopo 5 sconfitte di fila, la gara col Liverpool potrebbe essere decisiva: lo sfogo dell'allenatore croat

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E’ sempre più debole la posizione di Igor Tudor al Tottenham: il crollo in Champions con l’Atletico Bilbao ha rimesso nel ciclone l’ex allenatore della Juventus che, anche dopo le critiche per la sostituzione del portiere Kinsky dopo soli 17′, sta perdendo la testa. Il croato in vista della delicata trasferta di Liverpool, ha provato a spronare la squadra usando un linguaggio volgare e palesando una tenuta mentale sempre più flebile.

Nessuna vittoria per gli Spurs nel 2026

Il rischio retrocessione è concreto per gli Spurs, unico club di Premier a non aver mai vinto nel 2026 e che è reduce da 5 sconfitte di fila ma Tudor ha esortato i suoi giocatori a non fare le vittime: «Potete restare a piangere o potete combattere. Potete essere vittime o potete dire: “Posso cambiare qualcosa”. Questo è il messaggio che voglio trasmettere e che ho detto ai giocatori. La bottiglia è sempre mezza vuota o mezza piena. Qui non c’è niente di pieno, ci sono tante cose vuote, ma i momenti difficili non durano per sempre.

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“Passerà e credo che i giocatori che coglieranno questa sfida, come un’opportunità, avranno il coraggio di cambiare le cose. “Dopo questo periodo diventeranno persone migliori e giocatori migliori. Tutto ruota intorno a noi. Tutte le stron…., tutte le altre cose sono stron… e mi dispiace usare questa parola, ma la responsabilità è nostra.”

Tudor e il turpiloquio

Gli ex giocatori del Tottenham Teddy Sheringham e Jamie O’Hara erano tra coloro che chiedevano il licenziamento di Tudor dopo la partita contro l’Atletico. Ma i vertici aziendali gli hanno rinnovato la fiducia (a tempo). Tudor ha confermato di aver parlato con l’amministratore delegato Vinai Venkatesham “ogni giorno”.

Il suo predecessore, Thomas Frank, aveva affermato di avere la sensazione che sul Tottenham ci fosse “una maledizione” dopo tutti gli insuccessi subiti durante il suo mandato, ma Tudor ha insistito: “Mi piace sempre dire ai giocatori: non siate vittime, questo potrebbe essere il problema più grande, come la magia sul club, come la magia nera e tutte queste altre stron…”.

Vicario torna titolare

Il tecnico ha confermato che Guglielmo Vicario tornerà dal 1′ tra i pali di Anfield eppure, quando gli è stato chiesto se avrebbe avuto qualche esitazione a far giocare di nuovo Kinsky, Tudor ha risposto: “No, certo, lo farò sicuramente. Purtroppo è successo in questa partita importante, questi errori. Si è scusato. La squadra è con lui, anch’io. Ho parlato con lui. Capisce la situazione, capisce perché esce. Come ho detto, è un ottimo portiere.