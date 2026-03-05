Tottenham, Vicario paga per tutti: la drastica scelta salva-panchina di Tudor è un assist a Inter e Juventus

Il tecnico croato si gioca il posto nel derby col Crystal Palace: Vicario verso l'esclusione. L'ex Empoli, che potrebbe tornare in Serie A, rischia anche la Nazionale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Quattro sconfitte di fila, una classifica da brividi e un allenatore che ha già la valigia pronta dopo due sole partite. È così che arriva il Tottenham al derby da ultima spiaggia col Crystal Palace. L’ex Juventus Tudor sa di giocarsi la panchina e tenta il tutto per tutto: a pagare è Vicario. Il portiere friulano, vice di Donnarumma in Nazionale, scivola in panchina e rischia grosso anche in chiave Italia.

Tottenham, la scelta drastica di Tudor su Vicario

Come rivela il quotidiano britannico The Sun, per la partita di stasera contro il Crystal Palace Tudor è intenzionato a escludere Vicario dall’undici titolare. La decisione fa seguito a una serie di prove deludenti dell’ex portiere dell’Empoli, che in questa stagione sta pagando il rendimento disastroso di una squadra (e di una società) allo sbando.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il culmine lo si è raggiunto dopo l’ultimo ko col Fulham – sì, un altro derby -, quando l’account X ufficiale della Premier League ha preso in giro l’azzurro per un calcio di punizione battuto nella sua trequarti e spedito direttamente sul fondo. Sarà per mancanza di serenità del calciatore o semplicemente per una scelta tecnica dettata dall’importanza della partita, fatto che sta Tudor è intenzionato a puntare sul numero 12 Kinsky, arrivato dallo Slavia Praga nel gennaio 2025 e in campo solo due volte – contro il Doncaster e il Newcastle in Coppa di Lega – in questa stagione.

Tudor si gioca la panchina, Vicario la Nazionale

Due partite, due sconfitte. Tutte nei derby. Prima l’Arsenal, poi il Fulham. Il destino di Tudor si decide sempre a Londra, questa volta contro il Crystal Palace. Il sergente di ferro, che era riuscito a risollevare Lazio e Juventus a stagione in corso, sta facendo una fatica tremenda sulle sponde del Tamigi e rischia di essere silurato in caso di nuovo ko.

Se l’allenatore croato può perdere il lavoro (sarebbe il secondo esonero stagione dopo quello con i bianconeri), Vicario corre seriamente il pericolo di perdere la Nazionale o comunque il ruolo di vice di capitan Donnarumma. Gattuso scioglierà le riserve a breve: lo stato di grazia di Carnesecchi assicura un posto all’atalantino per lo spareggio Mondiale contro l’Irlanda del Nord, ma anche Caprile sta andando forte col Cagliari. Insomma, scivolare in panchina sarebbe un guaio.

L’assist di mercato a Inter e Juventus

A questo punto il futuro di Vicario è sempre più lontano dall’Inghilterra. Prende forma il ritorno in Serie A, con Inter e Juventus in prima fila e la Roma alla finestra in caso di cessione di Svilar.

Se l’ex Empoli dovesse realmente perdere il posto da titolare, difficilmente gli Spurs potrebbero continuare a chiedere tra i 30 e i 40 milioni: Marotta e Comolli seguono con interesse gli sviluppi della situazione per entrare in azione al momento giusto.