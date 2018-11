Totti avrà un'altra festa all'Olimpico, ecco perchè

Francesco Totti è pronto a essere sempre più parte integrante della storia della Roma.

Lo storico numero 10 dei giallorossi, ritiratosi nel luglio del 2017 e ora dirigente del club capitolino, ha collezionato 570 partite con la maglia della sua squadra del cuore, segnando 307 gol, numeri che gli sono valsi l’introduzione nella Hall of Fame del club.

La società ha anche deciso di dedicargli una passerella d’onore e non c’è occasione migliore della partita Roma-Real Madrid di Champions League: poco prima del fischio iniziale il presidente dei capitolini, James Pallotta, renderà omaggio al classe 1976, anche se la presenza del numero uno non è ancora certa, visto che in occasione dell’ultima partita di Totti, contro il Genoa all’Olimpico, fu pesantemente contestato dalla tifoseria della Sud e da gran parte dello stadio.

A comunicarlo è stata la stessa società giallorossa attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter con un video dedicato al suo ex numero 10.

Ecco di seguito il comunicato della Roma: “Il 29 maggio 2017 è entrato nella Hall Of Fame. Nel prepartita di Roma-Real Madrid celebreremo Francesco Totti e il suo ingresso tra i nostri famer. Il leggendario numero 10 giallorosso sarà protagonista di una cerimonia a bordocampo in cui gli sarà consegnata la maglia sartoriale preparata per tutti i membri della Hall of Fame. L’evento di martedì 27 novembre inizierà alle ore 20:00 e precederà l’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento in vista della sfida della quinta giornata del Gruppo G di Champions League. Totti è stato il primo giocatore eletto per decisione diretta della Società, portando così a 28 il numero di calciatori ammessi nella Hall of Fame del Club a partire dall’anno di istituzione (2012)”.

Proprio i Blancos furono la società che più di tutte tentò Totti, come confessato dallo stesso Campione del Mondo nella sua autobiografia.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 22:20