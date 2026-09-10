Totti avversario della Roma? Lo strano intreccio tra basket e calcio nella Capitale. BC SPQR in affari con i Friedkin

Nella Capitale fervono i preparativi per la nuova stagione cestistica. La Maxima ha arruolato Totti, che potrebbe sfidare la Roma di Friedkin, vicina a un accordo di collaborazione con BC SPQR (che chiama D'Antoni)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Nel calcio hanno deciso di riappropriarsi dei piani alti della classifica, entrambe a punteggio pieno dopo 270’ di campionato. Ma emulare quanto stanno facendo Roma e Lazio potrebbe rappresentare un bello sprone per chi, come Maxima e BC SPQR, a partire da fine mese sarà chiamato a dar vita a un derby denso di significati anche in campo cestistico. Due realtà nate dallo spostamento di due titoli sportivi (quello della Maxima arrivato da Brescia, quello della BC SPQR da Cremona), dove ogni mezzo è lecito per provare ad accaparrarsi le simpatie del popolo della Capitale. Tanto da scomodare persino Francesco Totti, passato dal rettangolo verde al parquet nel breve volgere di una notte di mezza estate.

Totti ha scelto il basket: “Potevo rientrare nel calcio, ma…”

Non è un sogno, anche se sognare traguardi ambiziosi aiuta (forse) a vivere meglio. Totti dopotutto a Roma è più di un’istituzione: vederlo seduto dietro una scrivania di una squadra di basket fa un effetto straniante, ma il diretto interessato è il primo a sapere di aver fatto la scelta (ritenuta) più giusta. “Ho scelto un progetto diverso, e a 50 anni si può anche pensare di battere nuove strade”, ha spiegato l’ex numero 10 della Roma nella conferenza stampa che ha tenuto a battesimo il nuovo corso Maxima.

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“Non è una ripicca verso niente e nessuno. Non abbandonerò mai la Roma: per me la “Magica” è una sola, ma adesso c’è anche la Maxima. Avrò tempo anche per festeggiare il centenario del prossimo anno assieme ai tifosi”. Totti ha spiegato di aver accettato l’offerta di Paul Matiasic di diventare Advisor del nuovo club capitolino (con delega allo sviluppo della fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsability) dopo aver compreso le ragioni del magnate californiano.

“Appena l’ho conosciuto sono rimasto molto colpito da quello che mi ha proposto. Vengo da un altro mondo, ma ho impiegato poco a convincermi che questa sarebbe stata la scelta migliore per me. Ho avuto al contempo opportunità per rientrare nel calcio, anche come capo delegazione della nazionale (confermata la voce di una lunga chiacchierata con Malagò avuta a fine luglio), ma sono contento di poter essere parte integrante di questo progetto”.

Matiasic non parla di vittorie: “Prima creiamo la base”

Matiasic ha investito tanto sulla Maxima e intende continuare a farlo anche nei mesi a venire. “Puntiamo a far bene, ma prima ancora che a vincere puntiamo a ricreare una fan base importante, portare tanta gente al PalaEur e cercare di far diventare questa società un punto di riferimento per tante persone, anche a livello giovanile. Roma merita di stare con le grandi del basket, ma la nostra ambizione va oltre: creare qualcosa per la città, non solo una realtà sportiva”.

L’obiettivo principale è entrare nel nuovo progetto NBA Europe, altrimenti in una Eurolega di alto livello. “Seguiremo un modello americano per garantirci sempre una situazione in cui, anche nel caso non dovessero arrivare le vittorie, la società avrebbe comunque solide fondamenta per andare avanti nel suo percorso. Siamo entusiasti di questa avventura e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro”.

La squadra, affidata a Mario Cotelli (arrivato da Brescia), avrà in Aaron Holiday, Mirza Alibegovic, Miro Bilan e Matt Ryan alcuni tra i suoi giocatori di riferimento, ma col mercato ancora aperto molto potrà essere fatto.

BC SPQR pensa all’accordo con l’AS Roma. E vuole D’Antoni

La risposta di BC SPQR, la squadra che fa capo tra i soci anche a Luka Doncic, non s’è fatta però attendere. Con Bryan Colangelo (ex GM di Suns, Sixers e Raptors) e Chris Mullin (a roster col favoloso Dream Team di Barcellona 1992) ufficialmente entrati nell’Advisory Board del club della Capitale, affiancando personalità di spicchio come Valerio Bianchini e Sergio Scariolo.

Il prossimo passo potrebbe riguardare nientemeno che Mike D’Antoni, che è grande amico di Colangelo e che sembrerebbe essere attratto all’idea di dare una mano nella nuova realtà capitolina. Peraltro BC SPQR sta parlando da giorno anche con i Friedkin, i proprietari dell’AS Roma, prospettando un accordo che possa portare a una collaborazione trasversale da due realtà di prim’ordine della Capitale.

Una prospettiva che aprirebbe a un clamoroso derby indiretto con Francesco Totti, che fa parte della cordata che ha creato l’altra squadra romana. Intanto sul campo è Nico Mannion il primo big a roster: con Emejuru, Flowers, Strautins e Simonovic, coach Magro sta cominciando a plasmare una squadra tutta in divenire.